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Published Сегодня, 09:04

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Секс-шоп оштрафовали в Новосибирске

В Новосибирске секс-шоп оштрафовали из-за вибраторов — что с ними было не так

25 августа 2023, 09:04
Фото: 1MI
Секс-шоп оштрафовали в Новосибирске

В Новосибирске секс-шоп оштрафовали из-за вибраторов

Житель Новосибирска пожаловался в УФАС региона на секс-шоп «Lust boutique» из-за вибраторов. А точнее из-за рекламы про них в 2ГИС.

Неравнодушный сибиряк заметил, что в карточке интимного магазина в 2ГИС указано: Lust boutique является «Официальным представителем брендов We-vibe, Womanizer/Fun factory и др.» — это якобы обман. Покупателям продают подделки европейских брендов.

«Заявитель утверждает, что новосибирский магазин не мог заключить договор с официальным производителем секс-игрушек. Значит реклама содержит недостоверные сведения», — говорится в документах УФАС.

Специалисты ведомства проверили рекламу, связались с директором магазина Лысенко А. А. Он заверил, что в его секс-шопе продаются только оригинальные товары европейских брендов, которые завозятся в РФ эксклюзивными импортерами: ИП Барковой М.А. и ООО «Дистрибьютор».

«Соблюдаются правила, установленные брендами, в том числе фиксируются цены, предоставляется гарантия. Мы работаем с ними уже 4 год», — объяснил Лысенко.

Он также предоставил все договоры и документы на поставку товаров. Однако, по мнению Новосибирского УФАС России, представленные документы не могут рассматриваться в качестве утверждения о том, что магазин Lust boutique является официальным представителем указанных брендов, в связи с отсутствием каких-либо договорных отношений с WOW Tech Europe GmbH и Fun Factory GmbH, в том числе дающих право использовать слова «официальный» или действовать на территории РФ от имени и в интересах данных компаний.

В итоге секс-шоп оштрафовали на четыре тысячи рублей.

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