В Новосибирске секс-шоп оштрафовали из-за вибраторов — что с ними было не так

Он также предоставил все договоры и документы на поставку товаров. Однако, по мнению Новосибирского УФАС России, представленные документы не могут рассматриваться в качестве утверждения о том, что магазин Lust boutique является официальным представителем указанных брендов, в связи с отсутствием каких-либо договорных отношений с WOW Tech Europe GmbH и Fun Factory GmbH, в том числе дающих право использовать слова «официальный» или действовать на территории РФ от имени и в интересах данных компаний.