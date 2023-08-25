В Новосибирске секс-шоп оштрафовали из-за вибраторов — что с ними было не так

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Неравнодушный сибиряк заметил, что в карточке интимного магазина в 2ГИС указано: Lust boutique является «Официальным представителем брендов We-vibe, Womanizer/Fun factory и др.» — это якобы обман. Покупателям продают подделки европейских брендов.
«Заявитель утверждает, что новосибирский магазин не мог заключить договор с официальным производителем секс-игрушек. Значит реклама содержит недостоверные сведения», — говорится в документах УФАС.
Специалисты ведомства проверили рекламу, связались с директором магазина Лысенко А. А. Он заверил, что в его секс-шопе продаются только оригинальные товары европейских брендов, которые завозятся в РФ эксклюзивными импортерами: ИП Барковой М.А. и ООО «Дистрибьютор».
«Соблюдаются правила, установленные брендами, в том числе фиксируются цены, предоставляется гарантия. Мы работаем с ними уже 4 год», — объяснил Лысенко.
Он также предоставил все договоры и документы на поставку товаров. Однако, по мнению Новосибирского УФАС России, представленные документы не могут рассматриваться в качестве утверждения о том, что магазин Lust boutique является официальным представителем указанных брендов, в связи с отсутствием каких-либо договорных отношений с WOW Tech Europe GmbH и Fun Factory GmbH, в том числе дающих право использовать слова «официальный» или действовать на территории РФ от имени и в интересах данных компаний.
В итоге секс-шоп оштрафовали на четыре тысячи рублей.