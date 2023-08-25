В Новосибирском зоопарке родились золотистоголовые тамарины

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В Новосибирском зоопарке стало известно о новорожденных золотистоголовых тамаринах. Информацию о потомстве сообщили в зоопарке имени Ростислава Шило.
Как и каждый год, в Новосибирском зоопарке произошло прибавление в семействе приматов. В этом году на свет появился один маленький золотистоголовый тамарин. Его мать занимается воспитанием, а подростки-тамарины пытаются помочь ей в этом деле — они хорошие няньки.
Также в ВК-группе зоопарка рассказали о семье золотистых львиных тамаринов, у которых малыши уже начали осваивать свой вольер. Зоотехники принесли им березовые ветки и создали пространство для игр и передвижения.
«Взрослые животные двигаются стремительно. А малыши — это совсем другое дело, — говорит зоолог Мария Васенина. — Видно, что они решают, как им добраться, скажем, от согревающей лампы до кормушки. Не всегда выбранный путь самый короткий и удобный. Но в этом и есть задача взросления — научиться делать всё самому. Маленькие тамарины справляются».