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Детеныши появились на свет

В Новосибирском зоопарке родились золотистоголовые тамарины

25 августа 2023, 03:00
Фото: Новосибирский зоопарк/ВК
Детеныши появились на свет
В Новосибирском зоопарке появилось потомство золотистоголовых тамаринов, воспитанием которых занимаются их родители и старшие детеныши.

В Новосибирском зоопарке стало известно о новорожденных золотистоголовых тамаринах. Информацию о потомстве сообщили в зоопарке имени Ростислава Шило.

Как и каждый год, в Новосибирском зоопарке произошло прибавление в семействе приматов. В этом году на свет появился один маленький золотистоголовый тамарин. Его мать занимается воспитанием, а подростки-тамарины пытаются помочь ей в этом деле — они хорошие няньки.

Также в ВК-группе зоопарка рассказали о семье золотистых львиных тамаринов, у которых малыши уже начали осваивать свой вольер. Зоотехники принесли им березовые ветки и создали пространство для игр и передвижения.

«Взрослые животные двигаются стремительно. А малыши — это совсем другое дело, — говорит зоолог Мария Васенина. — Видно, что они решают, как им добраться, скажем, от согревающей лампы до кормушки. Не всегда выбранный путь самый короткий и удобный. Но в этом и есть задача взросления — научиться делать всё самому. Маленькие тамарины справляются».

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#Общество#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева
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