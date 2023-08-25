В Новосибирском зоопарке родились золотистоголовые тамарины

«Взрослые животные двигаются стремительно. А малыши — это совсем другое дело, — говорит зоолог Мария Васенина. — Видно, что они решают, как им добраться, скажем, от согревающей лампы до кормушки. Не всегда выбранный путь самый короткий и удобный. Но в этом и есть задача взросления — научиться делать всё самому. Маленькие тамарины справляются».