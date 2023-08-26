Мэрии Новосибирска не удалось опротестовать выплату 3 млн рублей в пользу IKEA

Как ранее установил арбитражный суд региона, и это решение было подтверждено апелляционной инстанцией в Томске, компания «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», управляющая российскими активами IKEA, вынуждена была прекратить работу после решения материнской компании прекратить работу в России. Однако мэрия Новосибирска не захотела добровольно вернуть уплаченную вперед арендную плату.