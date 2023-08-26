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IKEA ушла из России в середине марта 2022 года

Мэрии Новосибирска не удалось опротестовать выплату 3 млн рублей в пользу IKEA

26 августа 2023, 07:02
Фото: 1MI
IKEA ушла из России в середине марта 2022 года
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, согласного которым муниципалитет должен заплатить дочерней компании шведского концерна 3,3 млн рублей

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу мэрии Новосибирска на решение Арбитражного суда Новосибирской области, согласного которому муниципалитет обязан выплатить дочерней компании IKEA «Ингка Сентерс Рус Проперти Б». Эти деньги — часть арендной платы за помещения в ТРЦ «Мега», внесенной авансом в размере 2,8 млн рублей и штраф в размере 500 тысяч рублей «за незаконное пользование чужими деньгами».

«Обязанность по внесению платы за пользование земельным участком установлена законом и договором, соответственно, о неосновательности своего обогащения ответчик должен был узнать с момента возникновения переплаты по договору аренды», — говорится в постановлении кассационнй инстанции.

Как ранее установил арбитражный суд региона, и это решение было подтверждено апелляционной инстанцией в Томске, компания «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», управляющая российскими активами IKEA, вынуждена была прекратить работу после решения материнской компании прекратить работу в России. Однако мэрия Новосибирска не захотела добровольно вернуть уплаченную вперед арендную плату.

На текущий момент неизвестно, воспользуется ли муниципалитет правом обжаловать решение кассационной инстанции в Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации.


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#Экономика#Новосибирск#Икеа#Арбитражный суд#Мэрия
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