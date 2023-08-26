Мэрии Новосибирска не удалось опротестовать выплату 3 млн рублей в пользу IKEA

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу мэрии Новосибирска на решение Арбитражного суда Новосибирской области, согласного которому муниципалитет обязан выплатить дочерней компании IKEA «Ингка Сентерс Рус Проперти Б». Эти деньги — часть арендной платы за помещения в ТРЦ «Мега», внесенной авансом в размере 2,8 млн рублей и штраф в размере 500 тысяч рублей «за незаконное пользование чужими деньгами».
«Обязанность по внесению платы за пользование земельным участком установлена законом и договором, соответственно, о неосновательности своего обогащения ответчик должен был узнать с момента возникновения переплаты по договору аренды», — говорится в постановлении кассационнй инстанции.
Как ранее установил арбитражный суд региона, и это решение было подтверждено апелляционной инстанцией в Томске, компания «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», управляющая российскими активами IKEA, вынуждена была прекратить работу после решения материнской компании прекратить работу в России. Однако мэрия Новосибирска не захотела добровольно вернуть уплаченную вперед арендную плату.
На текущий момент неизвестно, воспользуется ли муниципалитет правом обжаловать решение кассационной инстанции в Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации.