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Сибирячки живут дольше, чем представители сильного пола

Мужчины вымирают: что творится с демографией в Новосибирской области

26 августа 2023, 05:17
Фото: Midjourney
Сибирячки живут дольше, чем представители сильного пола

В Новосибирской области женщин на 18,5% больше, чем мужчин

Новосибирскстат объяснил, почему в регионе женщин на 18,5% больше, чем мужчин

По данным регионального отделения Федеральной службы государственной статистики, на текущий момент в Новосибирской области живет мужчин около 1278,7 тысяч мужчин, а женщин насчитывается 1515,6 тысяч. Таким образом, количество представительниц слабого пола превышает мужское население на 18,5%.

«Такое соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. В 2022 году численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 25 лет и с возрастом увеличивается», — говорится в сообщении ведомства.

Если рассматривать население Новосибирской области с возрастной точки зрения, то 19% людей относятся к категории трудоспособной молодежи, 57% — так называемые зрелые трудоспособные граждане. Четверть новосибирцев перешагнули черту пенсионного возраста, сообщает Новосибирскстат.

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#Общество#Новосибирская область#Статистика#Население#Женщины
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