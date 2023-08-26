Мужчины вымирают: что творится с демографией в Новосибирской области

По данным регионального отделения Федеральной службы государственной статистики, на текущий момент в Новосибирской области живет мужчин около 1278,7 тысяч мужчин, а женщин насчитывается 1515,6 тысяч. Таким образом, количество представительниц слабого пола превышает мужское население на 18,5%.