Мужчины вымирают: что творится с демографией в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По данным регионального отделения Федеральной службы государственной статистики, на текущий момент в Новосибирской области живет мужчин около 1278,7 тысяч мужчин, а женщин насчитывается 1515,6 тысяч. Таким образом, количество представительниц слабого пола превышает мужское население на 18,5%.
«Такое соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. В 2022 году численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 25 лет и с возрастом увеличивается», — говорится в сообщении ведомства.
Если рассматривать население Новосибирской области с возрастной точки зрения, то 19% людей относятся к категории трудоспособной молодежи, 57% — так называемые зрелые трудоспособные граждане. Четверть новосибирцев перешагнули черту пенсионного возраста, сообщает Новосибирскстат.