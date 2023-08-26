Суд обязал в течение месяца отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске

Тендер на ремонт Димитровского моста и подъездов к нему АО «Новосибирскавтодор» выиграло в 2018 году. Сумма контракта составила 247 млн рублей. Выполнение работ предусматривало гарантийный срок 4 года, однако, в начале 2022 года муниципальные службы задокументировали разрушение дорожного покрытия во многих местах. Дорожники дефекты не отрицали, однако обосновывали их не нарушением технологии ремонта, а несоответствием интенсивности автомобильного трафика расчетному.