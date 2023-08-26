Суд обязал в течение месяца отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу новосибирского МКУ «Управление дорожного строительства» и обязал АО «Новосибирскавтодор» в течение месяца отремонтировать проезжую часть Димитровского моста. Работы компания обязана выполнить в рамках гарантийных обязательств. Таким образом, кассационная инстанция отменила решения первой и апелляционной инстанций, которые вставали на сторону «Новосибирскавтодора».
Тендер на ремонт Димитровского моста и подъездов к нему АО «Новосибирскавтодор» выиграло в 2018 году. Сумма контракта составила 247 млн рублей. Выполнение работ предусматривало гарантийный срок 4 года, однако, в начале 2022 года муниципальные службы задокументировали разрушение дорожного покрытия во многих местах. Дорожники дефекты не отрицали, однако обосновывали их не нарушением технологии ремонта, а несоответствием интенсивности автомобильного трафика расчетному.
АО «Новосибирскавтодор» работает на рынке дорожного ремонта с 1995 года. По данным системы СПАРК, чистая прибыль компании на 2022 год составила 821 944 000 рублей. Генеральный директор компании — Анатолий Воробьев, ранее он занимал должность руководителя департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. С 2016 года «Новосибирскавтодор» перестал раскрывать данные о владельцах компании.