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Подрядчик должен выполнить ремонт в рамках гарантийных обязательств

Суд обязал в течение месяца отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске

26 августа 2023, 08:22
Фото: atas.info
Подрядчик должен выполнить ремонт в рамках гарантийных обязательств
Компания «Новосибирскавтодор» проиграла длительную судебную тяжбу с муниципальным управлением дорожного строительства

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу новосибирского МКУ «Управление дорожного строительства» и обязал АО «Новосибирскавтодор» в течение месяца отремонтировать проезжую часть Димитровского моста. Работы компания обязана выполнить в рамках гарантийных обязательств. Таким образом, кассационная инстанция отменила решения первой и апелляционной инстанций, которые вставали на сторону «Новосибирскавтодора».

Тендер на ремонт Димитровского моста и подъездов к нему АО «Новосибирскавтодор» выиграло в 2018 году. Сумма контракта составила 247 млн рублей. Выполнение работ предусматривало гарантийный срок 4 года, однако, в начале 2022 года муниципальные службы задокументировали разрушение дорожного покрытия во многих местах. Дорожники дефекты не отрицали, однако обосновывали их не нарушением технологии ремонта, а несоответствием интенсивности автомобильного трафика расчетному.

АО «Новосибирскавтодор» работает на рынке дорожного ремонта с 1995 года. По данным системы СПАРК, чистая прибыль компании на 2022 год составила 821 944 000 рублей. Генеральный директор компании — Анатолий Воробьев, ранее он занимал должность руководителя департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. С 2016 года «Новосибирскавтодор» перестал раскрывать данные о владельцах компании.

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#Город#Новосибирск#Ремонт#Суд#Димитровский мост
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