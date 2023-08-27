Новосибирский роддом не накажут после громкой истории со сломанным черепом младенца

Напомним, случай с младенцем в одном из новосибирских роддомов произошел в декабре 2022 года. Третья экспертиза была проведена после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. Но и она указала на травмирование ребенка в результате быстрого прохождения родовых путей. Девочка предположительно, упала уже с переломами, полученными во время родов.