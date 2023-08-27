Новосибирский роддом не накажут после громкой истории со сломанным черепом младенца

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Следствие по делу о травмировании ребенка в новосибирском роддоме продолжается уже более года. Родные малышки пришли к выводу, что никто не будет наказан за ее травму, когда они узнали результаты последней экспертизы.
Эксперты установили, что ребенок получил травмы из-за быстрого прохождения родовых путей, а не из-за небрежности врачей. В то же время мать ребенка утверждает, что девочка упала на бетонный пол головой, потому что ей не оказали своевременную помощь при родах.
Слова женщины и показания других рожениц, по словам родных ребенка, не были учтены, также как и факт разрыва пуповины. Никто также не обращает внимание на то, что показания медицинских работников различаются, сообщает «КП-Новосибирск».
Напомним, случай с младенцем в одном из новосибирских роддомов произошел в декабре 2022 года. Третья экспертиза была проведена после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. Но и она указала на травмирование ребенка в результате быстрого прохождения родовых путей. Девочка предположительно, упала уже с переломами, полученными во время родов.
С момента инцидента прошел уже год. У девочки есть проблемы со зрением, но пока не подтверждено, что это связано с падением. Ее все еще наблюдают и обследуют.