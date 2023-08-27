Новосибирский зоопарк им. Шило празднует день рождения: 76 лет со дня основания

В 2006 году в зоопарке появились белые тигры и гепарды, для которых были построены просторные павильон и вольеры. В 2007 году, когда зоопарку исполнилось 60 лет, завершили строительство павильона «Тропический мир», который стал домом для экзотических животных. В этом павильоне также разместили морские и пресноводные аквариумы. Количество видов, представленных в зоопарке, достигло 535, а общее число животных составило 10 350.