Новосибирский зоопарк им. Шило празднует день рождения: 76 лет со дня основания

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
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Updated Сегодня, 03:22
В 1947 году в Новосибирске был открыт первый в Сибири зоологический парк. Он располагался на улице Гоголя и был единственным зоосадом в этой части России. В его коллекции были представлены 34 вида млекопитающих и 20 видов птиц.
На сегодняшний день в Новосибирском зоопарке обитает около 11 тысяч животных, представляющих почти 800 видов. Более 500 из них включены в Международную Красную Книгу, а также в книги Красной Книги России и Новосибирской области.
Основным событием в день рождения зоопарка станет парад техники, используемой на его территории. Также будет проведен турнир силового экстрима, и объявят результаты фотоконкурса «Животные Новосибирского зоопарка». На сцене выступят творческие коллективы города для всех гостей праздника. Торжественное открытие праздника задумано на 12:00.
В 2006 году в зоопарке появились белые тигры и гепарды, для которых были построены просторные павильон и вольеры. В 2007 году, когда зоопарку исполнилось 60 лет, завершили строительство павильона «Тропический мир», который стал домом для экзотических животных. В этом павильоне также разместили морские и пресноводные аквариумы. Количество видов, представленных в зоопарке, достигло 535, а общее число животных составило 10 350.
В 2008 году зоопарк получил молодых белых медведей, которые были поселены в новом вольерном комплексе с большими бассейнами. Медведям дали имена Кай и Герда, и они мгновенно стали публичными любимцами, будущими «звездами». Недавно они родили малышей, которых назвали Белка и Стрелка.
В 2009 году зоопарк расширился за счет прилегающего 9-гектарного участка. На этой территории открылось Лебединое озеро, после того как небольшой естественный водоем был очищен. Каждую весну туда переселяют водоплавающих птиц и диких уток. Зоопарк продолжает строительство новых вольеров каждый год, что позволяет улучшать условия содержания животных и расширять коллекцию.
В 2015 году Новосибирский зоопарк был признан лучшим в России по версии туристического портала TripAdvisor. Он занял 9-е место в Европе и вошел в двадцатку лучших зоопарков мира.
26 апреля 2016 года ушел из жизни Ростислав Шило, что стало большой потерей для всего Новосибирска и непоправимой утратой для зоопарка. 24 июня 2016 года мэр Новосибирска подписал документ о присвоении Новосибирскому зоопарку имени Ростислава Шило. На пост нового директора зоопарка был назначен Андрей Шило, который является сыном Ростислава Шило и работал в команде своего отца с 2010 года.