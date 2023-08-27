Под Новосибирском продают за 125 млн горнолыжный комплекс с гостиницей и трассами

На территории комплекса есть гостиница на 70 мест, пять домов, кафе, ресторан, тренажеры и бильярд. Также на участке есть три склона с двумя активными трассами, бугельный подъемник и прокат экипировки для горнолыжного спорта. Различная техника также присутствует для обслуживания комплекса. Объявление о продаже было опубликовано в середине августа.