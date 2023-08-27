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Огонь устранили

Появились фото пожара в Новосибирске, где вспыхнул склад с пиротехникой

27 августа 2023, 07:01
Фото: ГУ МЧС по НСО
Огонь устранили
В Дзержинском районе Новосибирска в дневное время 27 августа загорелся контейнер с пиротехникой, есть пострадавший, подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Все произошло в 13:04 на улице Королева, 40. Там загорелся контейнер с пиротехникой, а также один человек получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

По информации от пресс-службы МЧС региона, возникла угроза распространения пожара на соседний пустой склад. Огонь перекинулся на мусор, который находился под электроподстанцией.

Спасателям потребовалось 15 минут для того, чтобы ограничить огонь и предотвратить его распространение. В 13:33 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь поврежденного контейнера составляет 45 квадратных метров, а площадь поврежденного мусора под электроподстанцией — 10 квадратных метров. Причины возгорания будут выяснены специалистами.

Фото: ГУ МЧС по НСО
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Огонь#Эмилия Губарева
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