Появились фото пожара в Новосибирске, где вспыхнул склад с пиротехникой

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:10
Все произошло в 13:04 на улице Королева, 40. Там загорелся контейнер с пиротехникой, а также один человек получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.
По информации от пресс-службы МЧС региона, возникла угроза распространения пожара на соседний пустой склад. Огонь перекинулся на мусор, который находился под электроподстанцией.
Спасателям потребовалось 15 минут для того, чтобы ограничить огонь и предотвратить его распространение. В 13:33 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь поврежденного контейнера составляет 45 квадратных метров, а площадь поврежденного мусора под электроподстанцией — 10 квадратных метров. Причины возгорания будут выяснены специалистами.