Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области

И между ними, наконец, мы обнаруживаем элитный лицей № 22 «Надежда Сибири». А внимательный читатель скажет — какой-то элитной еще с советских времен школы тут не хватает. Да, распиаренная гимназия № 10 в этом году не попала в топ-30. Собственно, она и ранее не входила в число лидеров по качеству подготовки учеников, но так, чтобы не войти в 30-ку лучших школ региона — прям удар по репутации. Возможно, тут частично сказался и скандал с забастовкой учеников 3 А класса, который сотрясал гимназию весь год и привел к серьезным кадровым перестановкам в руководстве.