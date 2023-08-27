Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Специалисты Министерства образования Новосибирской области по запросу редакции Atas.info составили рейтинг лучших школ региона в 2023 году. За основу ранжирования взято сравние доли выпускников текущего года, набравших от 251 до 300 тестовых баллов по трем предметам (любые три лучших результата).
И вот первая десятка, школы с наивысшем уровнем подготовки выпускников. То, что СУНЦ НГУ традиционно на первом месте, неудивительно. Все-таки, это не обычная образовательная школа, а центр, куда отбирают самых одаренных школьников со всей Сибири. А вот в остальном, по сравнению с прошлым годом, мы видим изменения в списке лидеров.
В первую очередь бросается в глаза провал элитной гимназии № 1 со второго на седьмое место. Легендарный лицей № 130 из Академгородка и вовсе вылетел из десятки. Зато в топ-10 поднялись сразу два статусных образовательных учреждения Новосибирского научного центра: гимназия № 3 и образовательный центр «Горностай». Кстати, у директора «Горностая» Ирины Путинцевой самая высокая зарплата среди всех директоров Новосибирских школ.
И впечатляет рывок гимназии № 15 — с 18 места в прошлом году на третье в текущем рейтинге. Но попала она на эту позицию благодаря значительному количеству сдавших ЕГЭ хорошо и очень хорошо. При этом доля выпускников, показавших плохой результат, менее 160 баллов, в 15 гимназии значительно выше (4, 69%), чем у школ, расположившихся ниже в рейтинге.
Еще одно серьезное отличие от первой десятки-2022 — отсутствие в списке школ из районов области. Тогда как год назад в топ-10 расположились сразу два учебных заведения из Куйбышевского района: школа № 6 на шестой строчке и гимназия № 1 на восьмой позиции.
Вторая десятка школ по результатам ЕГЭ-2023 в Новосибирской области преподносит еще больше сюрпризов. По сравнению с прошлым годом она обновилась практически полностью. Из удивительного — ее покинул лицей № 22, где учатся дети многих известных людей Новосибирска, а ученики школы постоянно фигурирует в списках победителей различных олимпиад.
Непривычно видеть лицей № 130, о котором мы уже говорили выше, на 13 строчке рейтинга. Зато резкий скачок вверх, на 15 место, совершила школа № 10 из Куйбышевского района. Кроме того, с успехом можно поздравить частную школу «София», которая дебютировала в топ-30 лучших новосибирских школ и сразу на 16 месте.
В целом, вторая десятка почти полностью избавилась от так называемых «статусных» школ, а на их место пришли другие образовательные учреждения.
В этой группе самые кардинальные изменения. В прошлом году здесь из 10 школ 8 представляли районы области. В этом году всего две: Доволенская СОШ № 1 на 25 месте и гимназия № 1 из Куйбышевского района.
И между ними, наконец, мы обнаруживаем элитный лицей № 22 «Надежда Сибири». А внимательный читатель скажет — какой-то элитной еще с советских времен школы тут не хватает. Да, распиаренная гимназия № 10 в этом году не попала в топ-30. Собственно, она и ранее не входила в число лидеров по качеству подготовки учеников, но так, чтобы не войти в 30-ку лучших школ региона — прям удар по репутации. Возможно, тут частично сказался и скандал с забастовкой учеников 3 А класса, который сотрясал гимназию весь год и привел к серьезным кадровым перестановкам в руководстве.
Не попала, кстати, гимназия № 10 и в топ-20 рейтинга школ по Сибирскому федеральному округу, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты. Какие пять образовательных учреждений из Новосибирска там представлены, читайте в нашем специальном материале.
Если кратко резюмировать итоги школьной экзаменационной кампании этого года, то доля участников ЕГЭ, сдавших предмет на высоком уровне, увеличилась по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе.
Доля не сдавших экзамены в динамике за последние три года уменьшилась по русскому языку, математике базового уровня, физике, химии, информатике, географии и литературе.
Вместе с тем, наблюдается увеличение доли выпускников, не сдавших экзамены по обществознанию, истории и английскому языку.
«Результаты по остальным предметам являются стабильными и сопоставимыми с предыдущими годами, не демонстрируют явной динамики ни в сторону понижения, ни повышения, как и в целом по стране. Положительная динамика результатов по отдельным предметам является, в том числе, результатом реализации регионального проекта по открытию специализированных классов», — подчеркнули в региональном министерстве образования.