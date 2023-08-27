Скорбная весть: скончался артист оркестра Новосибирской филармонии Сергей Болдин

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25 августа на сайте Новосибирской государственной филармонии сообщили, что Сергей Болдин, выдающийся музыкант и библиотекарь оркестра, скончался после продолжительной болезни. Он проработал в оркестре целых 33 года.
По словам коллег музыканта, он был виртуозным исполнителем на своем инструменте — виолончели, и его мастерство всегда отмечала публика. Коллектив филармонии сожалеет об утрате и выражает искренние соболезнования родным Сергея Болдина.
Церемония прощания состоится 27 августа в 12:00 по адресу: ул. Военторговская, 4/1.