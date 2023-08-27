Стало известно, какой день в Новосибирске станет самым жарким в конце лета 2023

Сервисы погоды опубликовали прогноз на конец лета. По данным Gismeteo, температура воздуха будет колебаться от +21 до +27 °C. Вся последний неделя лета будет облачной. Дожди ожидаются 28 августа и с 1 по 3 сентября. Особенно жарко будет 31 августа, когда температура воздуха достигнет +27 °C.