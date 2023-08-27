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В августе будет еще тепло

Стало известно, какой день в Новосибирске станет самым жарким в конце лета 2023

27 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
В августе будет еще тепло
В конце лета в Новосибирске ожидается самый теплый день, когда температура воздуха достигнет +27 °C, при облачной погоде и порывах ветра до 13 м/с.

Сервисы погоды опубликовали прогноз на конец лета. По данным Gismeteo, температура воздуха будет колебаться от +21 до +27 °C. Вся последний неделя лета будет облачной. Дожди ожидаются 28 августа и с 1 по 3 сентября. Особенно жарко будет 31 августа, когда температура воздуха достигнет +27 °C.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 30 и 31 августа ожидается +26 °C. В начале недели температура в течение дня будет до +23 °C. С 1 сентября начнется постепенное похолодание — до +20 °C.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждает о грозе 28 августа. Температура воздуха ночью опустится до +11 °C, а днем прогнозируется от +19 до +24 °C, местами в регионе до +29 °C. Ветер усилится до 13 метров в секунду. В последующие дни температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 °C.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Лето#Эмилия Губарева
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