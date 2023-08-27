Толпы подростков заполонили ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске — приехала Милана Хаметова

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Новосибирске большое количество подростков собралось в торгово-развлекательном комплексе «МЕГА» днем 27 августа. Большинство из них собрались около магазина «Ашан».
Согласно данным очевидцев, дети пришли на концерт 13-летней певицы Миланы Хаметовой. В соцсетях уже была информация о том, что юная звезда споет несколько песен для школьников и их родителей, которые покупают канцелярские товары для нового учебного года.
Подростки собрались за несколько часов до начала концерта, а после выступления Милана планирует провести творческую встречу. Ранее она выступала в Омске.