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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Подростки пришли послушать звезду

Толпы подростков заполонили ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске — приехала Милана Хаметова

27 августа 2023, 08:32
Фото: atas.info
Подростки пришли послушать звезду

Толпы подростков заполонили ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске

В Новосибирске в ТРЦ «МЕГА» толпы подростков собрались возле магазина «Ашан», чтобы посмотреть на выступление 13-летней певицы Миланы Хаметовой.

В Новосибирске большое количество подростков собралось в торгово-развлекательном комплексе «МЕГА» днем 27 августа. Большинство из них собрались около магазина «Ашан».

Согласно данным очевидцев, дети пришли на концерт 13-летней певицы Миланы Хаметовой. В соцсетях уже была информация о том, что юная звезда споет несколько песен для школьников и их родителей, которые покупают канцелярские товары для нового учебного года.

Подростки собрались за несколько часов до начала концерта, а после выступления Милана планирует провести творческую встречу. Ранее она выступала в Омске.

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#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева#Певица
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