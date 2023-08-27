В Новосибирске голая женщина вызвала шок — она беззаботно лежала в метро

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В метро Новосибирска заметили неприлично одетую женщину, которая лежала на нескольких сиденьях. По словам очевидцев, она была глубоко погружена в свой телефон и не обращала внимания на окружающих.
Пассажиры, хоть и были удивлены таким поведением, но все-таки предпочли не обращать на это внимание.
А вот в интернете уже распространились фотографии женщины, на которых пользователи активно обсуждают ее состояние и возможные причины такого поведения.