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Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Женщина была в одном бюстгальтере

В Новосибирске голая женщина вызвала шок — она беззаботно лежала в метро

27 августа 2023, 03:32
Фото: 1MI
Женщина была в одном бюстгальтере

В Новосибирске раздетая женщина ехала лежа в метро и играла в телефон

В Новосибирске в метро заметили обнаженную женщину, которая беззаботно ехала, лежа на нескольких сиденьях и играя в свой телефон.

В метро Новосибирска заметили неприлично одетую женщину, которая лежала на нескольких сиденьях. По словам очевидцев, она была глубоко погружена в свой телефон и не обращала внимания на окружающих.

Пассажиры, хоть и были удивлены таким поведением, но все-таки предпочли не обращать на это внимание.

А вот в интернете уже распространились фотографии женщины, на которых пользователи активно обсуждают ее состояние и возможные причины такого поведения.

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
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#Общество#Метро#Эмилия Губарева#Новосибирское метро#Пассажиры
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