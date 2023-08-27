Зажарили барана: чем кормят на фестивале «В Сибири — есть» на Михайловской набережной

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
На Михайловской набережной сегодня толпы новосибирцев собрались, чтобы попробовать разные блюда гастрономического фестиваля «В Сибири — есть!». Фестиваль проходит второй год подряд и во второй раз собрал еще больше участников и зрителей.
Рядом со сценой витают аппетитные запахи — на вертеле уже четвертый час жарится барашек. На сцене проходит кулинарный баттл — повара из районов Новосибирской области соревнуются в приготовлении аутентичных блюд, характерных для каждого района.
Название блюд вызывают слюноотделение: «Кулинарная команда из Краснозерского района готовит рагу по-охотничьи из дикой краснозерской утки, уху из краснозерского карася, краснозерские молочные кулейки с творогом, а также картофельные клецки на овощной подушке с жаренными огурцами, » — рассказала Людмила Кузина, руководитель ресурсного центра общественных инициатив.
Нонна Башкирова из Мошковского района рассказала о блюдах, которые готовит ее команда: «Мы готовим скоблянку, салат из топинамбура, репы и фазана, чай из топинамбура и запеченная тыква с фаршем».
Рядом в торговых рядах продают необычные колбасы — из оленины, лосятины и косули, сыры из частных сыроварен, ремесленный квас, грибы. Люди толпятся практически у каждого киоска, дегустируют много, покупают редко — цены на фестивали выше магазинных.
В Новосибирске откроется ресторан «Frank by Баста».