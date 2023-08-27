atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Баран, которого жарят на Михайловской набережной для гостей фестиваля "В Сибири - есть!" в Новосибирске.

Зажарили барана: чем кормят на фестивале «В Сибири — есть» на Михайловской набережной

27 августа 2023, 10:13
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Баран, которого жарят на Михайловской набережной для гостей фестиваля "В Сибири - есть!" в Новосибирске.

На Михайловской набережной второй день продолжается фестиваль «В Сибири — есть!»

Ряды с сырами, колбасами и салом протянулись вдоль Михайловской набережной, а на сцене идет кулинарный баттл — соревнуются команды из районов Новосибирской области, тут же рядом со зрителями жарят на вертеле барана.

На Михайловской набережной сегодня толпы новосибирцев собрались, чтобы попробовать разные блюда гастрономического фестиваля «В Сибири — есть!». Фестиваль проходит второй год подряд и во второй раз собрал еще больше участников и зрителей.

Рядом со сценой витают аппетитные запахи — на вертеле уже четвертый час жарится барашек. На сцене проходит кулинарный баттл — повара из районов Новосибирской области соревнуются в приготовлении аутентичных блюд, характерных для каждого района.

Название блюд вызывают слюноотделение: «Кулинарная команда из Краснозерского района готовит рагу по-охотничьи из дикой краснозерской утки, уху из краснозерского карася, краснозерские молочные кулейки с творогом, а также картофельные клецки на овощной подушке с жаренными огурцами, » — рассказала Людмила Кузина, руководитель ресурсного центра общественных инициатив.

Соревнования кулинарных команд на фестивале "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережнойСоревнования кулинарных команд на фестивале "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной
Соревнования кулинарных команд на фестивале "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Нонна Башкирова из Мошковского района рассказала о блюдах, которые готовит ее команда: «Мы готовим скоблянку, салат из топинамбура, репы и фазана, чай из топинамбура и запеченная тыква с фаршем».

Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной. Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной.
Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной. Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной.
Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной. Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной.
Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Рядом в торговых рядах продают необычные колбасы — из оленины, лосятины и косули, сыры из частных сыроварен, ремесленный квас, грибы. Люди толпятся практически у каждого киоска, дегустируют много, покупают редко — цены на фестивали выше магазинных.

Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной. Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной.
Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной. Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной.
Фестиваль "В Сибири - есть!" в Новосибирске на Михайловской набережной.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
«Неоправданно дорого»: ресторан рэпера «Frank by Баста» откроют в Новосибирске
Узнать подробнее

В Новосибирске откроется ресторан «Frank by Баста».

Читайте также:
Новосибирцы шокированы: они нашли надгробный камень на Михайловской набережнойОкрошка по-быстрому: простой рецепт для города от хозяйки в НовосибирскеСтало известно, какой день в Новосибирске станет самым жарким в конце лета 2023
#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Кулинария#Еда#Михайловская набережная#Ольга Храмушкина#Повар
Подпишитесь
Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото
Сегодня, 05:06
«Нас пороли — мы выросли людьми»: новосибирцы поддержали отца, избившего сына ремнем
Вчера, 13:28
Толпы подростков заполонили ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске — приехала Милана Хаметова
Сегодня, 08:32
В Новосибирске голая женщина вызвала шок — она беззаботно лежала в метро
Сегодня, 03:32
Суд обязал в течение месяца отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске
Вчера, 08:22