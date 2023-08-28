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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Стало известно, сколько стоят букеты на 1 сентября в Новосибирске

Букетное безумие: дух захватывает от цен на цветы перед 1 сентября 2023 в Новосибирск

28 августа 2023, 13:03
Фото: 1MI
Стало известно, сколько стоят букеты на 1 сентября в Новосибирске
Букеты учителям на 1 сентября 2023 года обойдутся родителям школьников в Новосибирске до 4000 рублей. Atas.info сравнил цены на цветы в магазинах за прошлый и нынешний год, и нашел самый выгодный букет.

Многие цветочные бутики уже начали принимать заказы на букеты к 1 сентября. Средняя цена за букет, судя по обзору журналиста Atas.info, составила 1 500 рублей. Еще в прошлом году учителю можно было подарить цветочную композицию за 1000 рублей и меньше.

Так в Florist-NSK журналист Atas.info нашел самый бюджетный вариант за 2 500 рублей. Композиция состоит из нежных хризантем и солнечного подсолнуха. Самый дорогой — 4 000 рублей.

Фото: 1MI

На витрине «Первого цветочного» можно найти букет за 1 450 рублей из гипсофила с пометкой «букет на День знаний». Композиция из 13 хризантем персикового, либо белоснежного цвета в этом же магазине — 1 200 рублей. А если добавить эустомы, гвоздики и розы, то выйдет 2 500 рублей.

В магазине Amour букет из хризантем начинается от 1 500 рублей. При этом самый шикарный и соответственно дорогой — 3 000 рублей — в него входят ромашки кустовые, ромашки Танацетум, фисташка.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#1 сентября#Цветы#Букет
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