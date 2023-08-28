Букетное безумие: дух захватывает от цен на цветы перед 1 сентября 2023 в Новосибирск

На витрине «Первого цветочного» можно найти букет за 1 450 рублей из гипсофила с пометкой «букет на День знаний». Композиция из 13 хризантем персикового, либо белоснежного цвета в этом же магазине — 1 200 рублей. А если добавить эустомы, гвоздики и розы, то выйдет 2 500 рублей.