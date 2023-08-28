Букетное безумие: дух захватывает от цен на цветы перед 1 сентября 2023 в Новосибирск

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Многие цветочные бутики уже начали принимать заказы на букеты к 1 сентября. Средняя цена за букет, судя по обзору журналиста Atas.info, составила 1 500 рублей. Еще в прошлом году учителю можно было подарить цветочную композицию за 1000 рублей и меньше.
Так в Florist-NSK журналист Atas.info нашел самый бюджетный вариант за 2 500 рублей. Композиция состоит из нежных хризантем и солнечного подсолнуха. Самый дорогой — 4 000 рублей.
На витрине «Первого цветочного» можно найти букет за 1 450 рублей из гипсофила с пометкой «букет на День знаний». Композиция из 13 хризантем персикового, либо белоснежного цвета в этом же магазине — 1 200 рублей. А если добавить эустомы, гвоздики и розы, то выйдет 2 500 рублей.
В магазине Amour букет из хризантем начинается от 1 500 рублей. При этом самый шикарный и соответственно дорогой — 3 000 рублей — в него входят ромашки кустовые, ромашки Танацетум, фисташка.