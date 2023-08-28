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Родителям придется раскошелиться на многие товары

Дикий рост: «школьные» цены на Wildberries взлетели в четыре раза

28 августа 2023, 11:40
Фото: 1MI
Родителям придется раскошелиться на многие товары
До 1 сентября остаются считанные дни и родители записывают в список трат подготовку ребенка к Дню Знаний и новому учебному году. Многие из них любят пользоваться маркетплейсом Wildberries. Однако цены на школьные товары там начинают бить рекорды, что может ощутимо ударить по кошельку.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Telegram-канал «4BS | Экономика, бизнес и финансы», сильнее всего на Wildberries подорожали учебники. В среднем по России они подорожали на 149%, однако во многих регионах стоимость учебной литературы выросла в четыре раза. В частности, цены в Забайкальском крае скакнули на 308%.

Придется родителям раскошелиться и на одежду, поскольку стоимость школьной формы выросла почти в три раза, а во многих регионах скакнула на 237%. В частности, школьная форма и аксессуары в Амурской области подорожали на 182%.

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Также по России существенно подорожали стеллажи для учебников, цена на них взлетела на 87%. Пиковый рост цен на школьную мебель демонстрирует Омская область, где взлет составил 171%.

Кроме того, существенно подорожали и канцелярские принадлежности. Циркули стали дороже на 194%, тетради — 157%, ручки — 134%. Лидером среди регионов стал Дагестан, где канцелярские товары за год «взлетели» в пять раз.

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#Образование#Школьники#Россия#Цены#1 сентября#Александр Ляхов
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