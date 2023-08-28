Дикий рост: «школьные» цены на Wildberries взлетели в четыре раза

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Telegram-канал «4BS | Экономика, бизнес и финансы», сильнее всего на Wildberries подорожали учебники. В среднем по России они подорожали на 149%, однако во многих регионах стоимость учебной литературы выросла в четыре раза. В частности, цены в Забайкальском крае скакнули на 308%.
Придется родителям раскошелиться и на одежду, поскольку стоимость школьной формы выросла почти в три раза, а во многих регионах скакнула на 237%. В частности, школьная форма и аксессуары в Амурской области подорожали на 182%.
Также по России существенно подорожали стеллажи для учебников, цена на них взлетела на 87%. Пиковый рост цен на школьную мебель демонстрирует Омская область, где взлет составил 171%.
Кроме того, существенно подорожали и канцелярские принадлежности. Циркули стали дороже на 194%, тетради — 157%, ручки — 134%. Лидером среди регионов стал Дагестан, где канцелярские товары за год «взлетели» в пять раз.