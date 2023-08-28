Дикий рост: «школьные» цены на Wildberries взлетели в четыре раза

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Telegram-канал «4BS | Экономика, бизнес и финансы», сильнее всего на Wildberries подорожали учебники. В среднем по России они подорожали на 149%, однако во многих регионах стоимость учебной литературы выросла в четыре раза. В частности, цены в Забайкальском крае скакнули на 308%.