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Школы откроют свои двери 1 сентября

Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023

28 августа 2023, 04:08
Фото: 1MI
Школы откроют свои двери 1 сентября
Две школы не открыли в областной столице в канун 1 сентября из-за продолжительного ремонта. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве 28 августа 2023.

2 школы не заработают с 1 сентября в Новосибирске. По данным мэра, это 57 школа в Дзержинском районе (она не работает с 2018 года, ремонт планируется завершить до конца 2024 года) и 185 лицей в Октябрьском районе (к ремонту приступили в 2022 году и планировалось завершить его в 2023 году).

Они оказались не предъявлены по результатам приемки образовательных учреждений. Анатолий Локоть уточнил, что там ведется строительство новых зданий, поэтому логично, что они не готовы к линейке в текущем году.

Отметим, что всего городские школы приму 215 864 ученика. Из них 23 285 первоклассников. Примечательно, но это почти на 600 человек больше, чем в прошлом году.

C 1 сентября 2023 года также откроют два новых школьных здания: школа № 220 на ул. Заровного, 1 на 825 мест, а также школа № 54 на ул. Крылова, 18 на 249 мест.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#1 сентября#Школы#Эмилия Губарева#Линейка
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