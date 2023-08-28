Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
2 школы не заработают с 1 сентября в Новосибирске. По данным мэра, это 57 школа в Дзержинском районе (она не работает с 2018 года, ремонт планируется завершить до конца 2024 года) и 185 лицей в Октябрьском районе (к ремонту приступили в 2022 году и планировалось завершить его в 2023 году).
Они оказались не предъявлены по результатам приемки образовательных учреждений. Анатолий Локоть уточнил, что там ведется строительство новых зданий, поэтому логично, что они не готовы к линейке в текущем году.
Отметим, что всего городские школы приму 215 864 ученика. Из них 23 285 первоклассников. Примечательно, но это почти на 600 человек больше, чем в прошлом году.
C 1 сентября 2023 года также откроют два новых школьных здания: школа № 220 на ул. Заровного, 1 на 825 мест, а также школа № 54 на ул. Крылова, 18 на 249 мест.