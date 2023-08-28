Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023

2 школы не заработают с 1 сентября в Новосибирске. По данным мэра, это 57 школа в Дзержинском районе (она не работает с 2018 года, ремонт планируется завершить до конца 2024 года) и 185 лицей в Октябрьском районе (к ремонту приступили в 2022 году и планировалось завершить его в 2023 году).