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В новосибирских школах скоро начнется учебный год

Календарь 2023 — 2024 учебного года для учителей и шаблон расписания уроков

28 августа 2023, 10:52
Фото: 1MI
В новосибирских школах скоро начнется учебный год
1 сентября 2023 в школах Новосибирской области начнется новый учебный год. В связи с этим уже определился учебный календарь на 2023–2024 год и появились примерные шаблоны учебного расписания. Основные пункты календаря и шаблоны расписания для новосибирских педагогов — в материале Atas.info.

Начало и окончание учебного года

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации уже подготовило учебный календарь для школьных педагогов на предстоящий год. В нем определены даты начала и конца учебных четвертей / триместров, каникулы и праздничные дни. Стоит напомнить, что школы могут использовать даты, отличные от рекомендаций министерства.

Новый учебный год официально начнется 1 сентября (пятница) 2023 года. В этот день официально пройдут торжественные линейки и классные часы. Завершится учебный год 25 мая 2024 (суббота) для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов и 31 мая 2024 (пятница) для учащихся со второго по восьмой и десятого классов.

Продолжительность учебного года для первоклассников составит 33 недели (165 учебных дней) и 34 недели (170 учебных дней) для учеников 2-11 классов.

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Праздничные дни и каникулы

Согласно утвержденному плану, школьники будут отдыхать в День народного единства 4 ноября 2023 года (суббота), День защитника Отечества 23 февраля 2024 года (пятница), Международный женский день 8 марта 2024 года (пятница), День весны и труда 1 мая 2024 года (среда) и День победы 9 мая 2024 года (четверг).

Даты каникул для школьников на 2023-2024 учебный год зависят от формы обучения. Учащиеся по четвертной системе отдохнут с 30 октября по 5 ноября 2023 года (осенние каникулы), с 1 по 7 января 2024 (зимние каникулы) и с 25 по 31 марта 2024 (весенние каникулы). Дополнительные зимние каникулы для первоклассников пройдут с 19 по 25 февраля 2024 года.

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Для учащихся по триместровой системе каникулы пройдут с 9 по 15 октября 2023 года и с 20 по 26 ноября 2023 года (осень), с 1 по 7 января 2024 года и с 19 по 25 февраля 2024 года (зима) и с 8 по 14 апреля 2024 года (весна). Летние каникулы начнутся и закончатся в даты, аналогичные четвертной системе.

Во втором триместре каникулы начнутся 1 января 2024 года и закончатся 7 января 2024 года. Также между вторым и третьим триместрами будут недельные каникулы. Они начнутся 19 февраля 2024 года и закончатся 25 февраля 2024 года.

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Четверти и триместры

Первая четверть в новосибирских школах продлится с 1 сентября по 27 октября 2023 года (59 дней. Учебных — 40 дней, выходных — 18 дней). Вторая четверть начнется с 6 ноября 2023 года и завершится 31 декабря 2023 года (56 дней. Учебных — 35 дней. Выходных-16 дней).

Период третьей четверти — с 8 января по 24 марта 2024 года (77 дней. Учебных — 53 дня. Выходных-24 дня). Четвертая четверть продлится с 1 апреля по 25 мая (1,9, 11 классы) / 31 мая 2024 года (2-8, 10 классы): 55 дней / 61 день. Учебных: 36 дней / 41 день. Выходных — 18 дней /20 дней.

В школах, работающих по триместровой системе, первый триместр пройдет с 1 сентября по 19 ноября 2023 года (80 дней. Учебных — 51 день. Выходных — 22 дня). Второй триместр — с 27 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года (84 дня. Учебных — 55 дней. Выходных — 22 дня). Третий триместр — с 26 февраля по 25 мая (1,9 11 классы) / 31 мая 2024 года (2-8, 10 классы): 91 день / 96 дней. Учебных: 55 дней / 60 дней. Выходных: 27 дней / 29 дней

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Итоговая аттестация учащихся

В 2024 году Основной государственный экзамен для девятиклассников пройдет с 20 мая до первых чисел июля. Выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен с 27 мая до начала июля.

Расписание уроков: где скачать шаблон

Для многих (особенно начинающих) педагогов важно иметь перед глазами расписание уроков. Сейчас шаблоны расписания можно скачать на многих ресурсах. Специально для учителей созданы образцы на https://ediniy-urok.ru или https://pedsovet.su/

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#Образование#Новосибирск#Школа#Календарь#1 сентября#Учитель#Педагоги#Расписание#Александр Ляхов
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