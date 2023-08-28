Календарь 2023 — 2024 учебного года для учителей и шаблон расписания уроков

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации уже подготовило учебный календарь для школьных педагогов на предстоящий год. В нем определены даты начала и конца учебных четвертей / триместров, каникулы и праздничные дни. Стоит напомнить, что школы могут использовать даты, отличные от рекомендаций министерства.
Новый учебный год официально начнется 1 сентября (пятница) 2023 года. В этот день официально пройдут торжественные линейки и классные часы. Завершится учебный год 25 мая 2024 (суббота) для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов и 31 мая 2024 (пятница) для учащихся со второго по восьмой и десятого классов.
Продолжительность учебного года для первоклассников составит 33 недели (165 учебных дней) и 34 недели (170 учебных дней) для учеников 2-11 классов.
Согласно утвержденному плану, школьники будут отдыхать в День народного единства 4 ноября 2023 года (суббота), День защитника Отечества 23 февраля 2024 года (пятница), Международный женский день 8 марта 2024 года (пятница), День весны и труда 1 мая 2024 года (среда) и День победы 9 мая 2024 года (четверг).
Даты каникул для школьников на 2023-2024 учебный год зависят от формы обучения. Учащиеся по четвертной системе отдохнут с 30 октября по 5 ноября 2023 года (осенние каникулы), с 1 по 7 января 2024 (зимние каникулы) и с 25 по 31 марта 2024 (весенние каникулы). Дополнительные зимние каникулы для первоклассников пройдут с 19 по 25 февраля 2024 года.
Для учащихся по триместровой системе каникулы пройдут с 9 по 15 октября 2023 года и с 20 по 26 ноября 2023 года (осень), с 1 по 7 января 2024 года и с 19 по 25 февраля 2024 года (зима) и с 8 по 14 апреля 2024 года (весна). Летние каникулы начнутся и закончатся в даты, аналогичные четвертной системе.
Во втором триместре каникулы начнутся 1 января 2024 года и закончатся 7 января 2024 года. Также между вторым и третьим триместрами будут недельные каникулы. Они начнутся 19 февраля 2024 года и закончатся 25 февраля 2024 года.
Первая четверть в новосибирских школах продлится с 1 сентября по 27 октября 2023 года (59 дней. Учебных — 40 дней, выходных — 18 дней). Вторая четверть начнется с 6 ноября 2023 года и завершится 31 декабря 2023 года (56 дней. Учебных — 35 дней. Выходных-16 дней).
Период третьей четверти — с 8 января по 24 марта 2024 года (77 дней. Учебных — 53 дня. Выходных-24 дня). Четвертая четверть продлится с 1 апреля по 25 мая (1,9, 11 классы) / 31 мая 2024 года (2-8, 10 классы): 55 дней / 61 день. Учебных: 36 дней / 41 день. Выходных — 18 дней /20 дней.
В школах, работающих по триместровой системе, первый триместр пройдет с 1 сентября по 19 ноября 2023 года (80 дней. Учебных — 51 день. Выходных — 22 дня). Второй триместр — с 27 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года (84 дня. Учебных — 55 дней. Выходных — 22 дня). Третий триместр — с 26 февраля по 25 мая (1,9 11 классы) / 31 мая 2024 года (2-8, 10 классы): 91 день / 96 дней. Учебных: 55 дней / 60 дней. Выходных: 27 дней / 29 дней
В 2024 году Основной государственный экзамен для девятиклассников пройдет с 20 мая до первых чисел июля. Выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен с 27 мая до начала июля.
Для многих (особенно начинающих) педагогов важно иметь перед глазами расписание уроков. Сейчас шаблоны расписания можно скачать на многих ресурсах. Специально для учителей созданы образцы на https://ediniy-urok.ru или https://pedsovet.su/