Календарь 2023 — 2024 учебного года для учителей и шаблон расписания уроков

Для учащихся по триместровой системе каникулы пройдут с 9 по 15 октября 2023 года и с 20 по 26 ноября 2023 года (осень), с 1 по 7 января 2024 года и с 19 по 25 февраля 2024 года (зима) и с 8 по 14 апреля 2024 года (весна). Летние каникулы начнутся и закончатся в даты, аналогичные четвертной системе.