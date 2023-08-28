Карта грибных мест вокруг Новосибирска — куда поехать за опятами в сентябре 2023

«Опята — это больше осенние грибы. Летом вы их точно не встретите. В данный момент они только начали прорастать, их не так много, как хотелось бы, редкие полянки можно найти в окрестностях Новосибирска — в Пашино, между Сосновкой и Красным Яром», — поделилась местами с Atas.info миколог-любитель Виктория З.