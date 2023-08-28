Карта грибных мест вокруг Новосибирска — куда поехать за опятами в сентябре 2023

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Опята сосем недавно появились в лесах Новосибирской области. Их росту поспособствовали ливни, которые бушевали последние несколько дней. Самое урожайное время для опят — это сентябрь–октябрь. Однако и сейчас можно насобирать небольшое ведерко.
«Опята — это больше осенние грибы. Летом вы их точно не встретите. В данный момент они только начали прорастать, их не так много, как хотелось бы, редкие полянки можно найти в окрестностях Новосибирска — в Пашино, между Сосновкой и Красным Яром», — поделилась местами с Atas.info миколог-любитель Виктория З.
Также заядлая любительница «тихой» охоты рассказала, что опята могут встретиться сибирякам в Спирино, в Каргате, Каменке, Барышево, Боровом и в Заельцовском бору.
Напомним, ранее эколог Павел Арбатский назвал места, где нельзя собирать грибы из-за плохой экологии в Новосибирской области.