atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Где собирать опята в Новосибирске в 2023 году

Карта грибных мест вокруг Новосибирска — куда поехать за опятами в сентябре 2023

28 августа 2023, 07:48
Фото: atas.info
Где собирать опята в Новосибирске в 2023 году
Новосибирцы открыли долгожданный сезон сбора опят в конце августа 2023 года. Atas.info расспросил грибников о местах, где замечен небывалый урожай этого дикороса — смотрим на карте.

Опята сосем недавно появились в лесах Новосибирской области. Их росту поспособствовали ливни, которые бушевали последние несколько дней. Самое урожайное время для опят — это сентябрь–октябрь. Однако и сейчас можно насобирать небольшое ведерко.

«Опята — это больше осенние грибы. Летом вы их точно не встретите. В данный момент они только начали прорастать, их не так много, как хотелось бы, редкие полянки можно найти в окрестностях Новосибирска — в Пашино, между Сосновкой и Красным Яром», — поделилась местами с Atas.info миколог-любитель Виктория З.

Фото: скриншот 2ГИС

Также заядлая любительница «тихой» охоты рассказала, что опята могут встретиться сибирякам в Спирино, в Каргате, Каменке, Барышево, Боровом и в Заельцовском бору.

Напомним, ранее эколог Павел Арбатский назвал места, где нельзя собирать грибы из-за плохой экологии в Новосибирской области.

Фото: atas.info
Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области простятся с 21-летним бойцом СВО Никитой ОщепковымГоснаграды получили девять бойцов-разведчиков СВО из Новосибирской области6000 дополнительных школьных мест созданы в Новосибирской области к учебному году
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Карта#Грибы#Опята
Подпишитесь
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
Вчера, 14:41
Как и где купить билет на матчи новосибирского ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24
Сегодня, 10:39
Кандидаты в губернаторы Новосибирской области-2023: биографии и карьера
Сегодня, 07:11
Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023
Сегодня, 04:08
Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи
Сегодня, 02:43