Количество заболевших сифилисом в Бердске увеличилось на 33% с начала 2023 года

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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На территории Бердска Новосибирской области количество случаев заболевания сифилисом за полгода увеличилось на 44%. В прошлом году прирост заболеваемости составил 33%. Врачи объясняют это как результат естественной цикличности инфекции, которая проявляется каждые 15-20 лет. Кроме того, влияние оказала миграция и отложенная диагностика из-за пандемии, пишет «Бердск онлайн».
Заболеть сифилисом может любой человек, независимо от его социального статуса или возраста. Однако основная группа риска — люди, которые не особо осторожны в своих половых контактах.
Сифилис требует профессионального лечения и не поддается самолечению. Если не начать лечение, это может привести к бесплодию, выкидышам, импотенции и повреждению других органов и систем организма, включая мозг. В некоторых случаях это может быть смертельно.
Сифилис передается половым путем во время незащищенного секса и случайных связей. Первыми признаками сифилиса являются язвы и увеличенные лимфоузлы в области паха. Позже появляется сыпь, которая напоминает аллергическую реакцию. Также возможно воспаление слизистых оболочек, конъюнктивит, ангина и выпадение волос. При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.