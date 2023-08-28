Модульбанк добавил к «МаркетМетрике» внутреннюю аналитику на маркетплейсах

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как передает properm.ru, в исследовании говорится, что торговля сразу на нескольких площадках открывает доступ к разным аудиториям и разной ценовой политике в зависимости от категории товаров. Используя инструменты продаж, все это позволяет предпринимателям увеличить объем продаж.
Такие инструменты, как «МаркетМетрика», позволяют выбрать и оценить нишу по более чем десяти параметрам. Например, найти товары по бренду, каталогу, ключевым словам, оценивать тренды, сделать SEO-оптимизацию карточек, спрогнозировать оборот, изучить продажи конкурентов и многое другое. Эти инструменты синхронизируются с крупнейшими российскими маркетплейсами.
На базе «МаркетМетрики» Модульбанк запустил сервис внутренней аналитики продаж на основных маркетплейсах. Вся информация о заказах, продажах и остатках выгружается в личный кабинет.
Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта пояснила, что сервис является бесплатным — он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров.