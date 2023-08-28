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Модульбанк добавил к «МаркетМетрике» внутреннюю аналитику на маркетплейсах

Модульбанк добавил к «МаркетМетрике» внутреннюю аналитику на маркетплейсах

28 августа 2023, 10:05
Фото: 1MI
В начале лета российские СМИ опубликовали исследование рынка маркетплейсов, составленное на основе выбора 150 тысяч продавцов. Как оказалось, за год количество селлеров, торгующих на двух площадках, выросло на 64%. Доля продавцов в общем количестве предпринимателей увеличилась с 13 до 18%.

Как передает properm.ru, в исследовании говорится, что торговля сразу на нескольких площадках открывает доступ к разным аудиториям и разной ценовой политике в зависимости от категории товаров. Используя инструменты продаж, все это позволяет предпринимателям увеличить объем продаж.

Такие инструменты, как «МаркетМетрика», позволяют выбрать и оценить нишу по более чем десяти параметрам. Например, найти товары по бренду, каталогу, ключевым словам, оценивать тренды, сделать SEO-оптимизацию карточек, спрогнозировать оборот, изучить продажи конкурентов и многое другое. Эти инструменты синхронизируются с крупнейшими российскими маркетплейсами.

На базе «МаркетМетрики» Модульбанк запустил сервис внутренней аналитики продаж на основных маркетплейсах. Вся информация о заказах, продажах и остатках выгружается в личный кабинет.

Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта пояснила, что сервис является бесплатным — он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров.

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