Названа причина гибели крановщицы на стройке в Новосибирске

По итогам проверки, выяснилось, что у крана были неисправности в системе ограничения движения, а также его использовали в нерабочем состоянии без исправных устройств безопасности. Также не было проведено своевременное техническое обслуживание и ремонт крана, что является нарушением правил эксплуатации. Об этом пишет «Сибкрай».