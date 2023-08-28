Названа причина гибели крановщицы на стройке в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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По итогам проверки, выяснилось, что у крана были неисправности в системе ограничения движения, а также его использовали в нерабочем состоянии без исправных устройств безопасности. Также не было проведено своевременное техническое обслуживание и ремонт крана, что является нарушением правил эксплуатации. Об этом пишет «Сибкрай».
Эксперты отметили недостаточный контроль за производственными операциями при использовании грузоподъемных механизмов. В результате, 57-летняя женщина получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Для предотвращения подобных случаев в будущем, комиссия разработала ряд мероприятий, которые начнут контролироваться соответствующим управлением.