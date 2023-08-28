Новосибирская область отправила 87 тепловых пушек в Приморский край из-за паводка

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Для оказания помощи жителям Приморского края по поручению губернатора НСО Андрея Травникова для ликвидации возможных последствий ЧС, из резервного фонда региона были отправлены 87 тепловых пушек. Их направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты.
Напомним, что с 25 августа в Приморском крае действует чрезвычайная ситуация на федеральном уровне. Тайфун, который обрушился на регион, причинил ущерб в размере 7 миллиардов рублей.
Однако погода не хочет радовать жителей и гостей края последними летними днями. Согласно данным Примгидромета, 29–30 августа объявлено штормовое предупреждение. В этот период ожидается выпадение осадков до 80% от обычной месячной нормы.