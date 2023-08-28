Новосибирская область отправила 87 тепловых пушек в Приморский край из-за паводка

Для оказания помощи жителям Приморского края по поручению губернатора НСО Андрея Травникова для ликвидации возможных последствий ЧС, из резервного фонда региона были отправлены 87 тепловых пушек. Их направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты.