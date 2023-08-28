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В приморском крае сильный паводок

Новосибирская область отправила 87 тепловых пушек в Приморский край из-за паводка

28 августа 2023, 03:26
Фото: 1MI
В приморском крае сильный паводок

87 тепловых пушек отправили спецбортом в Приморье из Новосибирской области

87 тепловых пушек отправили в Приморский край спецбортом из Новосибирской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном совещании 28 августа.

Для оказания помощи жителям Приморского края по поручению губернатора НСО Андрея Травникова для ликвидации возможных последствий ЧС, из резервного фонда региона были отправлены 87 тепловых пушек. Их направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты.

Напомним, что с 25 августа в Приморском крае действует чрезвычайная ситуация на федеральном уровне. Тайфун, который обрушился на регион, причинил ущерб в размере 7 миллиардов рублей.

Однако погода не хочет радовать жителей и гостей края последними летними днями. Согласно данным Примгидромета, 29–30 августа объявлено штормовое предупреждение. В этот период ожидается выпадение осадков до 80% от обычной месячной нормы.

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