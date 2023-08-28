Последний доклад уходящего министра образования о готовности школ принял губернатор

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Покидающий с 1 сентября свой пост министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в понедельник, 28 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве региона выступил с докладом о готовности школ к новому учебному году. Никаких неожиданностей в дежурном отчете не было, но фактически, это стало последним публичным выступлением Федорчука в должности руководителя ведомства.
«Сергей Владимирович завершает подготовку к учебному году и достойно передает дела», — прокомментировал глава региона Андрей Травников.
Как сообщалось ранее в телеграм-канале правительства Новосибирской области, губернатор предложил на пост главы регионального Минобра Марию Жафярову, директора педагогического колледжа № 1 им. Макаренко. Ранее она уже работали в министерстве в должности заместителя министра.
Причины, побудившие Сергея Федорчука подать в отставку, не озвучивались. Однако, как сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией в ведомстве, министр зимой прошлого года очень тяжело переболел COVID-19, долгое время восстанавливался, но последствия заболевания ощущаются до сих пор. Глава Минобра заметно снизил рабочую активность. И возможно, именно это повлияло на кадровое решение, «совместное», как подчеркивал губернатор Травников.