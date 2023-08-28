Последний доклад уходящего министра образования о готовности школ принял губернатор

Причины, побудившие Сергея Федорчука подать в отставку, не озвучивались. Однако, как сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией в ведомстве, министр зимой прошлого года очень тяжело переболел COVID-19, долгое время восстанавливался, но последствия заболевания ощущаются до сих пор. Глава Минобра заметно снизил рабочую активность. И возможно, именно это повлияло на кадровое решение, «совместное», как подчеркивал губернатор Травников.