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Сергей Федорчук руководил министерством образования более пяти лет

Последний доклад уходящего министра образования о готовности школ принял губернатор

28 августа 2023, 03:54
Фото: nso.ru
Сергей Федорчук руководил министерством образования более пяти лет

Уходящий глава Минобра Новосибирской области доложил о готовности к 1 сентября

В ходе оперативного совещания в правительстве региона Сергей Федорчук выступил с последним официальных докладом и получил напутствие губернатора. Но чем займется Федорчук далее, пока неизвестно

Покидающий с 1 сентября свой пост министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в понедельник, 28 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве региона выступил с докладом о готовности школ к новому учебному году. Никаких неожиданностей в дежурном отчете не было, но фактически, это стало последним публичным выступлением Федорчука в должности руководителя ведомства.

«Сергей Владимирович завершает подготовку к учебному году и достойно передает дела», — прокомментировал глава региона Андрей Травников.

Как сообщалось ранее в телеграм-канале правительства Новосибирской области, губернатор предложил на пост главы регионального Минобра Марию Жафярову, директора педагогического колледжа № 1 им. Макаренко. Ранее она уже работали в министерстве в должности заместителя министра.

Причины, побудившие Сергея Федорчука подать в отставку, не озвучивались. Однако, как сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией в ведомстве, министр зимой прошлого года очень тяжело переболел COVID-19, долгое время восстанавливался, но последствия заболевания ощущаются до сих пор. Глава Минобра заметно снизил рабочую активность. И возможно, именно это повлияло на кадровое решение, «совместное», как подчеркивал губернатор Травников.

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#Образование#Новосибирская область#Артем Шершнев#Увольнение#Доклад#Министр образования
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