Стала известна судьба генерала из Новосибирска Суровикина после увольнения

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
Министерство обороны Российской Федерации раскрыло информацию о новой должности, которую займет генерал Сергей Суровикин из Новосибирска после своего увольнения с поста главнокомандующего Воздушно-космических сил. Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на официальный сайт Минобороны РФ.
По новым данным, Суровикин будет возглавлять координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при совете в Минобороны СНГ.
Ранее, 22 августа 2023 года, Суровикина сменил на посту главнокомандующего генерал-полковник Виктор Афзалов. Официальная информация о дальнейших планах Суровикина не разглашалась, однако изначально предполагалось, что он будет уволен с военной службы.
Кроме того, в отставку ушли заместитель генерала Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.