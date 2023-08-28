atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:14

Published Сегодня, 01:14

Modified Сегодня, 01:22

Updated Сегодня, 01:22

У Суровикина новая должность

Стала известна судьба генерала из Новосибирска Суровикина после увольнения

28 августа 2023, 01:14
Фото: пресс-служба ЦВО
У Суровикина новая должность

Минобороны РФ назвало новую должность генерала из Новосибирска Суровикина

Суровикин останется главой координационного комитета по вопросам ПВО при совете в Минобороны СНГ после увольнения с должности главнокомандующего ВКС.

Министерство обороны Российской Федерации раскрыло информацию о новой должности, которую займет генерал Сергей Суровикин из Новосибирска после своего увольнения с поста главнокомандующего Воздушно-космических сил. Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на официальный сайт Минобороны РФ.

По новым данным, Суровикин будет возглавлять координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при совете в Минобороны СНГ.

Ранее, 22 августа 2023 года, Суровикина сменил на посту главнокомандующего генерал-полковник Виктор Афзалов. Официальная информация о дальнейших планах Суровикина не разглашалась, однако изначально предполагалось, что он будет уволен с военной службы.

Кроме того, в отставку ушли заместитель генерала Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.

Комбат «Веги» Панферов рассказал, чем занимается пропавший генерал Суровикин
Узнать подробнее
Читайте также:
Американское СМИ раскрыло версию о местонахождении новосибирского генерала СуровикинаФизиогномист раскрыла тайну характера по лицу генерала из Новосибирска СуровикинаКсения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска СуровикинаОпубликовано фото «места силы» генерала Суровикина из НовосибирскаСтали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Генерал#Сергей Суровикин#Эмилия Губарева#Минобороны РФ
Подпишитесь
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
Вчера, 14:41
Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023
Сегодня, 04:08
Расстрелявший парня хулиган в Новосибирске разгуливает на свободе
Вчера, 11:28
Зажарили барана: чем кормят на фестивале «В Сибири — есть» на Михайловской набережной
Вчера, 10:13
Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи
Сегодня, 02:43
Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото
Вчера, 05:06