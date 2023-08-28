Стала известна судьба генерала из Новосибирска Суровикина после увольнения

Министерство обороны Российской Федерации раскрыло информацию о новой должности, которую займет генерал Сергей Суровикин из Новосибирска после своего увольнения с поста главнокомандующего Воздушно-космических сил. Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на официальный сайт Минобороны РФ.