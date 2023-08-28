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Участниками форума БРИКС стали гости из 30 стран

Участниками форума БРИКС стали гости из 30 стран

28 августа 2023, 07:18
Фото: ixbt.com
На первом дне международного форума инноваций БРИКС «Облачный город» эксперты со всего мира обсудили новые технологии, которые делают повседневную жизнь удобнее и безопаснее.

Эту тему подробно разбирали участники пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?» — спикеры из Индии, Филиппин и России, которые являются ведущими специалистами в области VR, AR и нейросетей. На форуме присутствовали гости из 30 стран, пишет ridus.ru.

В рамках этой сессии особое внимание было уделено доступности современных благ для всех людей. Один из выдающихся участников — лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, банкир и профессор экономики из Бангладеш (Индия) Мухаммад Юнус уверен, что искусственный интеллект способен оказать человечеству значительную помощь в борьбе с бедностью.

Он отметил, что когда мы говорим о будущих технологиях, мы также должны обращать внимание на проблему бедности. Мухаммад Юнус всегда стремился сделать финансовые услуги доступными как можно большему числу людей. Он считает, что создание финансовой системы, которая будет соответствовать потребностям всех людей, является приоритетом.

Ученый подчеркнул, что технологии сами по себе не могут изменить мир к лучшему, так как они лишь инструменты без собственного разума. Однако правильное использование инновационных достижений — задача каждого человека.

На второй день форума основной акцент будет сделан на экономике. В рамках сессии «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов» представители различных компаний и организаций обсудят, как цифровая революция влияет на экономику, в каких сферах происходят самые интересные изменения и какие возможности открываются для инвесторов и компаний в области городских технологий. Будет также рассмотрено, как бизнес может способствовать цифровизации городов.

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