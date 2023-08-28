Участниками форума БРИКС стали гости из 30 стран

На второй день форума основной акцент будет сделан на экономике. В рамках сессии «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов» представители различных компаний и организаций обсудят, как цифровая революция влияет на экономику, в каких сферах происходят самые интересные изменения и какие возможности открываются для инвесторов и компаний в области городских технологий. Будет также рассмотрено, как бизнес может способствовать цифровизации городов.