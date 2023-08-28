В Новосибирске толпа подростков устроила давку в ТРЦ «Мега» после концерта Хаметовой

Причиной для сбора стало выступление Миланы Хаметовой, популярной у школьников певицы и блогера. Милана, 13-летняя исполнительница, стала известной благодаря своим видео в Тик-Токе. Она также появилась в списке «Форбс» и была ведущей премии Муз-ТВ.