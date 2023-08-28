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Певица выступила в ТЦ

В Новосибирске толпа подростков устроила давку в ТРЦ «Мега» после концерта Хаметовой

28 августа 2023, 01:35
Фото: Милана Хаметова/ВК
Певица выступила в ТЦ

Выступление Миланы Хаметовой в Новосибирске вызвало давку в ТРЦ «Мега»

В Новосибирске в ТРЦ «Мега» произошла давка из-за выступления популярной певицы Миланы Хаметовой, которая организовала фан-встречу со своими поклонниками.

В Новосибирске, днем 27 августа, собралась огромная группа подростков в торговом центре «Мега». Об этом рассказали читатели Атас.инфо.

Причиной для сбора стало выступление Миланы Хаметовой, популярной у школьников певицы и блогера. Милана, 13-летняя исполнительница, стала известной благодаря своим видео в Тик-Токе. Она также появилась в списке «Форбс» и была ведущей премии Муз-ТВ.

Концерт в «Меге» начался в 16:00 и, судя по сообщениям телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», проходил в условиях переполненного помещения. После выступления, знаменитость провела встречу со своими фанатами.

Толпы подростков заполонили ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске — приехала Милана Хаметова
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#Общество#Новосибирск#Подростки#Концерт#Эмилия Губарева#Милана Хаметова#Тик-Ток#Давка#Фан-встреча
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