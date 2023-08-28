В Новосибирске толпа подростков устроила давку в ТРЦ «Мега» после концерта Хаметовой

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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В Новосибирске, днем 27 августа, собралась огромная группа подростков в торговом центре «Мега». Об этом рассказали читатели Атас.инфо.
Причиной для сбора стало выступление Миланы Хаметовой, популярной у школьников певицы и блогера. Милана, 13-летняя исполнительница, стала известной благодаря своим видео в Тик-Токе. Она также появилась в списке «Форбс» и была ведущей премии Муз-ТВ.
Концерт в «Меге» начался в 16:00 и, судя по сообщениям телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», проходил в условиях переполненного помещения. После выступления, знаменитость провела встречу со своими фанатами.