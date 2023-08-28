Валерий Лимаренко наградил сахалинских бойцов на Донбассе

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В ходе церемонии Валерий Лимаренко передал бойцам слова приветствия и благодарности от жителей области. Он подчеркнул, что народ гордится ими, любит и ждет с нетерпением дома.
«Я очень рад вас всех видеть. Большой привет вам от сахалинцев и курильчан. Мы вами гордимся, болеем за вас. И ждем с победой. Многое делается для того, чтобы приблизить ее. Вы занимаетесь ратным трудом, а правительство взаимодействует с армейским командованием и помогает приобретать по заявкам все то, что нужно для фронта», — поприветствовал военнослужащих губернатор Сахалинской области.
Командир армейского корпуса Восточного военного округа Виталий Подлесный отметил, что награждение бойцов 39-й бригады подтверждает успешное выполнение ими боевых задач. Он также добавил, что новые беспилотники, переданные губернатором, помогут сохранить жизни сахалинских военнослужащих в эффективной борьбе с врагом.
Губернатор также пообщался с бойцами, выслушав все их просьбы и взяв обращения на личный контроль. Стоит отметить, что в Шахтерск с Валерием Лимаренко также прибыли творческие коллективы из Сахалина, которые подарили военнослужащим настоящий концерт.
Примечательно, что в рамках своего визита губернатор также посетил различные социальные объекты, которые были восстановлены силами специалистов островного региона.
В частности, Валерий Лимаренко посетил открытие отремонтированной местной гимназии. Губернатор вручил школьникам Шахтерска, которые в скором времени начнут погружаться в мир науки и образования, первую партию ранцев, собранных во время проведения всероссийского форума «Острова.
В ответ на помощь и поддержку сахалинцев, власти Шахтерска выразили благодарность губернатору и отметили, что жители области регулярно оказывают помощь городу.
«Сахалин и Курилы не забывают нас, помогают нам вернуться к мирной жизни. Особенно ценно, что это и порыв простых людей», — подчеркнул глава администрации города Шахтерска Александр Шатов.