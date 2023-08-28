Валерий Лимаренко поручил навести порядок в вопросе обеспечения льготников региона

«Учитывая все то, что пришлось вытерпеть людям, считаю, что работу местного отделения фонда необходимо радикально перестроить. Помогать новому главе ведомства должно и министерство социальной защиты, ведь нельзя просто так разделять льготников на наших и федеральных. Понятно, что проблема застарелая, но в течении двух месяцев ее необходимо решить. Очереди на получение средств реабилитации должны уйти в прошлое, а срок их ожидания стать разумным и не превышать 34 дней», — подчеркнул Валерий Лимаренко.