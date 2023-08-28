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Валерий Лимаренко: развиваем нефтегазовую и энергетическую отрасли на Сахалине

28 августа 2023, 14:24
Губернатор Сахалинской области заявил о реализации ряда проектов по глубокой переработке и развитию нефтегазовой отрасли регионе. Это станет главной темой предстоящего международного форума «Нефть и газ Сахалина», накануне открытия которого пройдет круглый стол с ключевыми инвесторами.

Глава островного региона проведет совместную встречу с инвесторами и компаниями, заинтересованными в подрядных работах над шельфовыми проектами. Встреча состоится в рамках Круглого стола 26 сентября — накануне форума «Нефть и газ Сахалина».

«В нашем регионе инвестиции в несырьевой сектор экономики составляют 60 процентов, — подчеркнул Валерий Лимаренко. — В ближайшие годы у нас появится новая продукция глубокой переработки. Продавать на экспорт и в другие регионы готовую продукцию, а не сырье всегда выгоднее, так как создается добавочная стоимость. Это базовые законы экономики. Именно поэтому сейчас правительство области с крупнейшими игроками нефтегазового рынка прорабатывает возможность развития таких проектов на Сахалине, в непосредственной близости от добываемых природных ресурсов».

Фото: Правительство Сахалинской области

В рамках круглого стола, который станет своего рода «нулевым днем» форума, пройдут презентации ключевых проектов, будут озвучены предложения по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей в регионе, участники обсудят перспективы сотрудничества. Губернатор области особо отмечает, что представленные инициативы будут учтены в дальнейшем, а компании, которые представят наиболее привлекательные проекты, будут задействованы в их реализации на Дальнем Востоке.

Напомним, 27-й международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» пройдёт с 27 по 29 сентября в Южно-Сахалинске при поддержке регионального правительства. В форуме примут участие более тысячи экспертов, а ключевой темой станет технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях.

В рамках форума пройдут круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

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