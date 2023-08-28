Валерий Лимаренко: развиваем нефтегазовую и энергетическую отрасли на Сахалине

«В нашем регионе инвестиции в несырьевой сектор экономики составляют 60 процентов, — подчеркнул Валерий Лимаренко. — В ближайшие годы у нас появится новая продукция глубокой переработки. Продавать на экспорт и в другие регионы готовую продукцию, а не сырье всегда выгоднее, так как создается добавочная стоимость. Это базовые законы экономики. Именно поэтому сейчас правительство области с крупнейшими игроками нефтегазового рынка прорабатывает возможность развития таких проектов на Сахалине, в непосредственной близости от добываемых природных ресурсов».