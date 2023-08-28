Все выплаты на детей в Новосибирской области — актуальный список на 1 сентября 2023

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
С 1 сентября россияне, включая новосибирцев, будут получать от СФР выплаты на детей. Получателями станут:
— дети от 8 до 17 лет;
— беременные женщины;
— родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет;
— дети до 3 лет;
— дети военных.
В Новосибирской области на «школьные» пособия, утвержденные губернатором, могут рассчитывать многодетные семьи. Ежегодно они получают к 1 сентября 330,00 рублей на покупку канцелярии на каждого ребенка.
Еще сверху им назначают по 2 200 рублей на приобретение школьной формы.
Кроме того, некоторые меры финансовой поддержки оказывает мэрия Новосибирска. На сборы к школе они выплатят около 3 000 рублей малоимущим семья. Помощь получат более 2700 детей.
У СФР есть единый день перечисления выплат детских пособий — это 3 число каждого месяца. Если оно выпадает на выходные, то деньги приходят на банковские карты родителей раньше.
В сентябре семьям повезло — пособие придет в пятницу, 1 сентября. Потому, что 3-го будет воскресенье.
В отделение «Почты России» пособия приходят с 1 сентября. Могут идти дольше — до 25 числа месяца. Поступление денег зависит от графика работы почтового отделения.
В этот же период приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только было оформлено.