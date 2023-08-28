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Все выплаты на детей в Новосибирской области — актуальный список на 1 сентября 2023

Все выплаты на детей в Новосибирской области — актуальный список на 1 сентября 2023

28 августа 2023, 08:47
Фото: 1MI
Социальный фонд России опубликовал график выплат детских пособий в сентябре 2023 года. Семьи из Новосибирской области получат деньги досрочно.

Какие пособия перечислят семьям с детьми в сентябре-2023:

С 1 сентября россияне, включая новосибирцев, будут получать от СФР выплаты на детей. Получателями станут:

— дети от 8 до 17 лет;

— беременные женщины;

— родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет;

— дети до 3 лет;

— дети военных.

Пособия к школе — кто и сколько получит в Новосибирске:

В Новосибирской области на «школьные» пособия, утвержденные губернатором, могут рассчитывать многодетные семьи. Ежегодно они получают к 1 сентября 330,00 рублей на покупку канцелярии на каждого ребенка.

Еще сверху им назначают по 2 200 рублей на приобретение школьной формы.

Кроме того, некоторые меры финансовой поддержки оказывает мэрия Новосибирска. На сборы к школе они выплатят около 3 000 рублей малоимущим семья. Помощь получат более 2700 детей.

График перечисления детских пособий в сентябре:

У СФР есть единый день перечисления выплат детских пособий — это 3 число каждого месяца. Если оно выпадает на выходные, то деньги приходят на банковские карты родителей раньше.

В сентябре семьям повезло — пособие придет в пятницу, 1 сентября. Потому, что 3-го будет воскресенье.

В отделение «Почты России» пособия приходят с 1 сентября. Могут идти дольше — до 25 числа месяца. Поступление денег зависит от графика работы почтового отделения.

В этот же период приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только было оформлено.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Школа#Пособия
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