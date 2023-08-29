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Люди остались без воды

Авария обезвожила Плющихинский жилмассив: новосибирцы стоят в очереди за водой

29 августа 2023, 08:29
Фото: 1MI
Люди остались без воды
В Плющихинском жилмассиве Новосибирска произошла коммунальная авария. Люди вынуждены набирать воду для бытовых нужд.

Как сообщает Infopro54, коммунальная авария произошла утром 29 августа. При этом местных жителей не предупредили о внезапном отключении, поэтому многим пришлось экстренно закупаться бутылями в ближайших магазинах. В результате тара закончилась в течение нескольких часов.

По данным управляющей компании причиной отключения стала авария на канализационной насосной станции. Для жителей организован подвоз воды, ее можно набрать в районе улиц Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной 49\1.

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