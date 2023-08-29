Авария обезвожила Плющихинский жилмассив: новосибирцы стоят в очереди за водой

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как сообщает Infopro54, коммунальная авария произошла утром 29 августа. При этом местных жителей не предупредили о внезапном отключении, поэтому многим пришлось экстренно закупаться бутылями в ближайших магазинах. В результате тара закончилась в течение нескольких часов.
По данным управляющей компании причиной отключения стала авария на канализационной насосной станции. Для жителей организован подвоз воды, ее можно набрать в районе улиц Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной 49\1.