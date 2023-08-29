Авария обезвожила Плющихинский жилмассив: новосибирцы стоят в очереди за водой

Как сообщает Infopro54, коммунальная авария произошла утром 29 августа. При этом местных жителей не предупредили о внезапном отключении, поэтому многим пришлось экстренно закупаться бутылями в ближайших магазинах. В результате тара закончилась в течение нескольких часов.