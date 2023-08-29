«Готовы избить за тетрадь»: мамы устроили давку в магазинах канцелярии в Новосибирске

В Новосибирске родители устроили давку в магазинах школьных товаров

Родители школьников массово ринулись за принадлежностями и формой за 3 дня до 1 сентября и устроили настоящий переполох в магазинах. В редакцию Atas.info докладывают о жуткой давке в одном из филиалов Gloria Jeans.