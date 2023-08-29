«Готовы избить за тетрадь»: мамы устроили давку в магазинах канцелярии в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Также на огромные очереди пожаловались мамочки, закупающие школьную одежду для детей в «Ашане» и «Детском мире» в ТРЦ «Мега». С их слов, в магазинах периодически вспыхивает война между покупателями из-за канцелярии.
«Все решили в последний день закупиться одеждой к школе. Очереди гигантские, у полок не протолкнуться, дышать нечем. На лету хватают тетради, пеналы, дневники и кидают в свои корзинки. Иногда слышно из рядов, что кто-то ругается, уже избить готов ради тетради», — рассказала Atas.info сибирячка Марина.
Подобная проблема там же случалась несколько дней назад, когда приезжала 13-летняя блогер и певица Милана Хаметова.
При этом администраторы магазинов уже в эти конфликты не вмешиваются. Говорят, что подобное наблюдают каждый год перед 1 сентября.
«Серьезных драк никогда не было, для урегулирования таких конфликтов есть охрана. Вообще такая картина — ежегодная», — пояснили в одном из магазинов школьных принадлежностей.
Напомним, ранее Atas.info рассказывал о том, сколько стоит собрать ребенка к школе в Новосибирске и как сэкономить.