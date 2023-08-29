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В Новосибирске родители устроили давку в магазинах школьных товаров

«Готовы избить за тетрадь»: мамы устроили давку в магазинах канцелярии в Новосибирске

29 августа 2023, 06:33
Фото: 1MI

В Новосибирске родители устроили давку в магазинах школьных товаров

Родители школьников массово ринулись за принадлежностями и формой за 3 дня до 1 сентября и устроили настоящий переполох в магазинах. В редакцию Atas.info докладывают о жуткой давке в одном из филиалов Gloria Jeans.

Также на огромные очереди пожаловались мамочки, закупающие школьную одежду для детей в «Ашане» и «Детском мире» в ТРЦ «Мега». С их слов, в магазинах периодически вспыхивает война между покупателями из-за канцелярии.

«Все решили в последний день закупиться одеждой к школе. Очереди гигантские, у полок не протолкнуться, дышать нечем. На лету хватают тетради, пеналы, дневники и кидают в свои корзинки. Иногда слышно из рядов, что кто-то ругается, уже избить готов ради тетради», — рассказала Atas.info сибирячка Марина.

Подобная проблема там же случалась несколько дней назад, когда приезжала 13-летняя блогер и певица Милана Хаметова.

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При этом администраторы магазинов уже в эти конфликты не вмешиваются. Говорят, что подобное наблюдают каждый год перед 1 сентября.

«Серьезных драк никогда не было, для урегулирования таких конфликтов есть охрана. Вообще такая картина — ежегодная», — пояснили в одном из магазинов школьных принадлежностей.

Напомним, ранее Atas.info рассказывал о том, сколько стоит собрать ребенка к школе в Новосибирске и как сэкономить.

Как сэкономить на сборах ребенка к школе в Новосибирске — лайфхаки опытных мам
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Школа#1 сентября#Форма
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