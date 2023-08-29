«Говорят о смерче»: как Новосибирск выдержал удар непогоды оценил мэр Локоть

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Неблагоприятные погодные условия продолжают сохраняться в регионе — это дожди и ливни. Остаются риски в связи с поваленными деревьями, слабоукрепленными конструкциями, крышами, обрывом проводов. По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергея Куценко, при необходимости, необходимо задействовать резервные силы и средства.
«Работаем совместно со спасателями и строителями. Происходит откачка подтопляемых территорий. Будем надеяться, что с этой непредвиденной ситуацией (Прим.ред. — погодой), мы справимся.
А Новосибирск действительно переживал тяжелые последствия погоды из-за сильных ливней. Больше всего падали деревья и отключался свет в некоторых районах города. В регионе объявляли экстренное предупреждение в связи с грозами, градом, молниями и ветром.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Действительно, на прошедшей неделе Новосибирская область потерпела серьезный удар стихии. Некоторые говорили о таком явлении, как „смерч“. Три района в Новосибирске приняли на себя самый тяжелый удар — это Ленинский, Октябрьский и Дзержинский. В целом, все оперативно справились с последствиями стихии: поваленными деревьями, прерванной подачей электроэнергии. Отмечаю напряженную работу во всех районах».
При этом глава города поручил не снижать бдительность из-за вновь предстоящих осадков. Стоит отметить, что синоптики обещают с 31 августа дожди, которые затянутся на неделю.