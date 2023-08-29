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Губернатор Подмосковья Воробьев: К 2026 году появится 30 новых спортивных объектов

Губернатор Подмосковья Воробьев: К 2026 году появится 30 новых спортивных объектов

29 августа 2023, 16:25
Фото: Пресс-служба правительства Московской области
В этом году в Подмосковье будет введено в эксплуатацию 13 больших спортивных объектов. Работы проводятся как в рамках региональной программы, так и за счет средств инвесторов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Основная цель, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, — сделать спорт доступным для всех жителей региона, напомнил Воробьев. В короткие сроки в Подмосковье будут достроены физкультурно-оздоровительные комплексы в Можайске, Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове. К концу 2026 года в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. Также будут реконструированы уже существующие объекты, добавил губернатор. Об этом пишет mosregtoday.ru.

В Орехово-Зуеве закончат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на ул. Гагарина. На территории комплекса будет ледовая арена площадью более 2,6 тыс. м², тренажерный и спортивный залы, а также услуги проката и заточки коньков.

В Домодедове строят первый в Подмосковье манеж с полноразмерным футбольным полем. Он будет рассчитан на одновременную тренировку 8 команд. Также в микрорайоне Северный появится ФОК с крытым катком для более 350 спортсменов.

В Серпухове планируется открыть стадион «Спартак» после реконструкции. На нем будет футбольное поле с подогревом, крытыми трибунами и электронным табло, легкоатлетические дорожки, зоны для прыжков, а также площадки для игры в волейбол и баскетбол.

В Можайске строят ФОК на 1-й Железнодорожной, который будет использоваться более чем 650 воспитанниками спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

В Волоколамске на ул. Рижское шоссе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной и зрительскими трибунами на 230 мест, а также с залом для хоккеистов и тренажерным комплексом.

Другой важный объект, который будет модернизирован к концу 2023 года, — стадион «Труд» на ул. Спортивная в Балашихе.

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