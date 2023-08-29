Губернатор Подмосковья Воробьев: К 2026 году появится 30 новых спортивных объектов

Основная цель, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, — сделать спорт доступным для всех жителей региона, напомнил Воробьев. В короткие сроки в Подмосковье будут достроены физкультурно-оздоровительные комплексы в Можайске, Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове. К концу 2026 года в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. Также будут реконструированы уже существующие объекты, добавил губернатор. Об этом пишет mosregtoday.ru.