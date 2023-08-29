Классный час 1 сентября 2023 в Новосибирске: тема для беседы в День знаний

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В 2023 году, в отличие от пандемийного трехлетия, не ожидается каких-либо изменений в программе Дня Знаний, а также повышенных мер безопасности. Торжественная праздничная линейка пройдет в привычном формате с участием педагогов, учеников и их родственников. При этом время проведения мероприятия каждая школа устанавливает самостоятельно (обычно оно приходится на первую половину дня в промежутке с 8:00 до 11:00 утра).
Нововведением станет торжественное поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. Церемония водружения российского флага обычно проходит с участием учеников средних или старших классов, гимн будет исполняться педагогическим коллективом и учениками.
После торжественной линейки по традиции проходят классные часы. Первоклассники получают представление о школе и начальные знания посредством образовательных игр и конкурсов, а также знакомятся со своими учителями. Ученикам средних и старших классов обычно рассказывают про новые предметы школьной программы, об особенностях учебы в нынешнем году и подготовке к экзаменам. До 2023 года было обязательным проведение единого тематического классного часа для всех учеников.
Согласно решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, темы классного часа в школах каждый учитель теперь может разрабатывать самостоятельно.
Источник в министерстве образования Новосибирской области рассказал корреспонденту Atas.info, что темы желательно согласовать с завучем или заместителем директора по воспитательной работе, а также школьным психологом.
Для первоклассников традиционно проводится так называемый «Урок мира». На нем малыши узнают значение слова «мир», познакомятся с государственной символикой Российской Федерации и постараются понять, почему в мире возникают конфликты. Многие могут прочитать стихи на тему.
Также в начальных классах желательно провести классные часы на тему «Моя родина — Россия», «ОБЖ: правила безопасности в школе и дома», «Я и моя семья», «Дружба и друзья».
Для учеников постарше требуются и темы посерьезнее. В частности, школьникам стоит напомнить, что 1 сентября не только празднуется День Знаний, но и вспоминается начало Второй мировой войны, когда в 1939 году войска нацистской Германии по приказу Гитлера напали на Польшу. Особенно актуальным станет для желательных для старшеклассников тем классных часов «Война и мир: конфликты и их мирное урегулирование» и «Я и моя страна».
Для учеников с 5 по 9 классы желательны следующие темы: «Исторические подвиги России», «О семье и семейных ценностях», «Памяти героев страны и города», «О, спорт, ты — мир!», «В здоровом теле — здоровый дух» (5-7 классы), «Голубь мира», «Волонтерство и общество», «Мои права и обязанности», «Вредные привычки: защити себя от опасности».
Стоит отметить, что конкретных рекомендаций по проведению классных часов в школах Новосибирска не поступало.
«Методических рекомендаций по теме классного часа из министерства образования Новосибирской области в департамент образования не поступало. Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению, интерактивный визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов и размещены на портале „Единое содержание общего образования“ (www.edsoo.ru) в разделе „Внеурочная деятельность“, — сообщили корреспонденту Atas.info в департаменте образования мэрии Новосибирска.