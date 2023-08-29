Классный час 1 сентября 2023 в Новосибирске: тема для беседы в День знаний

Для учеников постарше требуются и темы посерьезнее. В частности, школьникам стоит напомнить, что 1 сентября не только празднуется День Знаний, но и вспоминается начало Второй мировой войны, когда в 1939 году войска нацистской Германии по приказу Гитлера напали на Польшу. Особенно актуальным станет для желательных для старшеклассников тем классных часов «Война и мир: конфликты и их мирное урегулирование» и «Я и моя страна».