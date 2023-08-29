Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске в 2023 году — отвечает мэрия

Пока что такой период не был зафиксирован, поэтому точная дата начала отопительного сезона неизвестна. Однако, как сообщили из Департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска, первоочередными для подключения к теплу будут больницы и детские учреждения, где люди находятся круглосуточно. То есть, сначала к теплу подключат объекты здравоохранения, школы, муниципальные учреждения, жилой сектор и вузы.