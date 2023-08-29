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Отопление дадут в сентябре

Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске в 2023 году — отвечает мэрия

29 августа 2023, 05:14
Фото: 1MI
Отопление дадут в сентябре

В мэрии рассказали, когда начнется отопительный созон в Новосибирске

Начало отопительного сезона в Новосибирске будет зависеть от погодных условий и среднесуточной температуры воздуха, сообщают в муниципалитете.

В Новосибирске с каждым днем становится холоднее. Осенью синоптики прогнозируют первые снегопады. Вопрос о начале отопительного сезона остро стоит у новосибирцами.

Как уточнили НГС в городской мэрии, отопительный сезон должен начинаться после того, как температура продержится несколько дней у отметки 8 градусов.

«Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого, соответственно, среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия»

Пока что такой период не был зафиксирован, поэтому точная дата начала отопительного сезона неизвестна. Однако, как сообщили из Департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска, первоочередными для подключения к теплу будут больницы и детские учреждения, где люди находятся круглосуточно. То есть, сначала к теплу подключат объекты здравоохранения, школы, муниципальные учреждения, жилой сектор и вузы.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Мэрия#Отопление#Отопительный сезон#Похолодание#Эмилия Губарева
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