Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске в 2023 году — отвечает мэрия

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В Новосибирске с каждым днем становится холоднее. Осенью синоптики прогнозируют первые снегопады. Вопрос о начале отопительного сезона остро стоит у новосибирцами.
Как уточнили НГС в городской мэрии, отопительный сезон должен начинаться после того, как температура продержится несколько дней у отметки 8 градусов.
«Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого, соответственно, среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия»
Пока что такой период не был зафиксирован, поэтому точная дата начала отопительного сезона неизвестна. Однако, как сообщили из Департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска, первоочередными для подключения к теплу будут больницы и детские учреждения, где люди находятся круглосуточно. То есть, сначала к теплу подключат объекты здравоохранения, школы, муниципальные учреждения, жилой сектор и вузы.