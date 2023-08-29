«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска

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Торгово-развлекательный центр «Галерея» находится в центре Новосибирска, у метро «Сибирская». Компания находится в собственности у новосибирского филиала АО «ТПС Недвижимость», головной офис находится в Москве. Директором Новосибирского филиала является Павел Пирогов. Данные о доходах компании не раскрыты в spark-interfax.
Московская компания на 100% принадлежит «Международная компания ООО ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед». TPS Real Estate Holding Limited зарегистрирована в Великобритании, данные о владельцах не раскрываются. По данным РБК за 2018 года контрольный пакет акций компании — у траста семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия, Игоря и Лилии Ротенбергов.
Владельцы ТРЦ «Галерея» входят рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2016»: Александр Пономаренко на 39-м месте, Александр Скоробогатько — на 40-м, Игорь Ротенберг — на 192-м. Данные за 2017 год. С 2018 года 33,3% девелоперской компании TPS Real Estate владеет Лилия Ротенберг, до этого этот пакет акций принадлежал ее брату Игорю Ротенбергу, попавшему под санкции.
ТРЦ «Галерея» был построен в Новосибирске в 2014 году, площадь торгового центра составляет 134 тыс. кв. м. В строительство вложено порядка 6 млрд. руб.
ТРЦ «Галерея» в Новосибирске прославилась тем, что именно там собирались на разборки группировки молодежных субкультур редан, спортиков и анимешников.
Как известно, компания принадлежала шведскому трастовому фонду, имеющему прямую связь с компанией IKEA и семьей Кампрад. Создавший компанию IKEA в 17 лет Ингвар Кампрад разработал сложную схему владения и управлению собственностью через трастовые фонды, которая помогала ему экономить на налогах. Ingka Group был таким холдингом, который управлял 14 ТРЦ «Мега» в 11 городах России.
По данным spark-interfax компания управляла ТРЦ в России из штаб-квартиры в «Химки бизнес-парк» в Москве. В конце июля 2023 года стало известно, что штаб квартиру приобрела компания «КЛС-Химки».
ТРЦ долго не мог найти арендаторов, чтобы заменить ушедшую IKEA, в июле заявление о возможной аренде площадей, которые раньше занимала IKEA сделал российский производитель «Аскона».
«Что касается площадей IKEA. Действительно, это одни из приоритетных площадок, которые сейчас освободились. И да, мы в активной фазе переговоров, в том числе с „МЕГАми“, — сообщил исполнительный директор „Аскона В2С Россия и СНГ“ Владимир Корчагов журналисту ТАСС. На производстве компании „Аскона“ производились линейки матрасов для IKEA.
ТРЦ «Сибирский Молл» владел Внешэкономбанк, который выкупил торгово-развлекательный центр как имущество банка «Глобэкс». ТРЦ был выставлен на аукцион вместе с бизнес-центром «Новая высота». Оба лота были куплены за 3,7 млрд рублей компанией ЗАО «Глобус». Владельцы ЗАО «Глобус» по данным spark-interfax — новосибирский девелопер Александр Бойко и его жена Маргарита Риттер, руководитель Марьяна Бойко. Александр Бойко владелец бизнес-центра класса А «Гринвич», который сейчас выставлен на продажу, также строил ЖК «Жуковка», 5-звездочный отель Marriott, сейчас переименованный в «Гранд Автограф».
«Сибирский Молл» — четвертый по размеру торговый центр Новосибирска, его площадь более 64 тыс. кв. м. Торговый центр не так пострадал от ухода арендаторов, начиная с весны 2022 года, потому что среди них практически не было иностранных компаний, планирующих закрытие или уход с российского рынка.
В интервью «Царьград» новый владелец Александр Бойко рассказал, что в ближайшие три года после покупки ТРЦ будет работать практически без изменений, а дальше постепенно занятость площадей будет меняться в сторону наполнения развлекательными направлениями и фуд-кортом.
Если с владельцами предыдущих ТЦ все более или менее понятно, то след собственников ТРЦ «Аура», расположенного на 150 тыс. кв. м. в центре Новосибирска теряется в кипрских оффшорах и на Виргинских островах.
Торговым центром владеет московская компания ООО «Моллтек», владельцем которой по данным spark-interfax является оффшорное предприятие RED RESIDENTIAL LIMITED, зарегистрированное в Лимасоле на Кипре. В свою очередь эта компания на 50% принадлежит британской компании RosEuroDevelopment, зарегистрированной на Виргинских островах. С начала этого года ООО «Моллтек» управляет Ярослав Халявин, также связанный с московскими и красноярскими крупными ТРЦ.
Торговый центр открылся в новосибирском Академгородке в 2017 году. Согласно данным spark-interfax ООО «Эдем» на 100% принадлежит новосибирскому бизнесмену Владиславу Плотникову, он же официально является руководителем компании. Торговый центр расположен на участке 27,5 тысяч кв. м. За 2022 год чистая прибыль компании согласно отчету, представленному в spark-interfax, составила 117,6 млн рублей.
Кроме того, бизнесмен имеет прямое отношение к следующим компаниям — ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (является руководителем или учредителем). В этом году Владислав Плотников неожиданно для многих принимает участие в выборах губернатора Новосибирской области в качестве одного из четырех зарегистрированных кандидатов.
Крупными арендаторами ТРЦ «Эдем» являются «Добрянка», «Детский мир», «Эльдорадо», «Спортмастер», мультиплекс «Киномир».
После концерта Миланы Хаметовой в Новосибирском ТРЦ «Мега» толпа подростков устроила давку.