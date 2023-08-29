«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска

ТРЦ «Сибирский Молл» владел Внешэкономбанк, который выкупил торгово-развлекательный центр как имущество банка «Глобэкс». ТРЦ был выставлен на аукцион вместе с бизнес-центром «Новая высота». Оба лота были куплены за 3,7 млрд рублей компанией ЗАО «Глобус». Владельцы ЗАО «Глобус» по данным spark-interfax — новосибирский девелопер Александр Бойко и его жена Маргарита Риттер, руководитель Марьяна Бойко. Александр Бойко владелец бизнес-центра класса А «Гринвич», который сейчас выставлен на продажу, также строил ЖК «Жуковка», 5-звездочный отель Marriott, сейчас переименованный в «Гранд Автограф».



«Сибирский Молл» — четвертый по размеру торговый центр Новосибирска, его площадь более 64 тыс. кв. м. Торговый центр не так пострадал от ухода арендаторов, начиная с весны 2022 года, потому что среди них практически не было иностранных компаний, планирующих закрытие или уход с российского рынка.