На Камчатке судят новосибирца за гибель туристов на Ключевской Сопке

30 августа прошлого года группа начала восхождение на Ключевскую Сопку, однако уже 3 сентября на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря туристы почувствовали себя плохо из-за начавшейся «горной болезни». Было принято решение начать обратный спуск, во время которого люди сорвались вниз. В результате девять человек, включая инструктора, погибли из-за травм и переохлаждения.