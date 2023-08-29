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Туристы разбились насмерть

На Камчатке судят новосибирца, угробившего туристов на Ключевской Сопке

29 августа 2023, 07:31
Фото: СУ СКР по Камчатскому краю
Туристы разбились насмерть
В Камчатском крае началось судебное разбирательство по делу о гибели туристов при восхождении на Ключевскую Сопку. Всего погибло девять человек.
«В Петропавловске– Камчатском состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы ООО „Экстрим тайм“ города Новосибирска по обвинению по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)», — сообщается на сайте СУ СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, обвиняемый предлагал всем желающим совершить восхождение на вулкан Ключевская Сопка. Для этого он нанял людей, не имеющих опыта альпинистского инструктажа и организовал поход с туристической группой без разрешения администрации природного парка.

30 августа прошлого года группа начала восхождение на Ключевскую Сопку, однако уже 3 сентября на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря туристы почувствовали себя плохо из-за начавшейся «горной болезни». Было принято решение начать обратный спуск, во время которого люди сорвались вниз. В результате девять человек, включая инструктора, погибли из-за травм и переохлаждения.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Следственный комитет#Туристы погибли на Камчатке#Гибель#Туристы#Следствие#Александр Ляхов
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