На телеканале СТС состоялась премьера сериала «Кибер Иван» о роботе из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В понедельник, 28 августа, телеканал СТС представил первую серию нового комедийного сериала «Кибер Иван». Он рассказывает историю двух главных героев — уволенного актера массовки из Новосибирска и его отца, ученого из Академгородка. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
Съемки нескольких эпизодов сериала проходили в Новосибирске. За режиссуру отвечал Владислав Иконников, а оператором был Богдан Куприянов. В продюсерскую группу также вошел выпускник гуманитарного факультета НГУ Константин Маньковский.
По сюжету, Иван случайно поломал робота, которого создал его отец. Ученый использовал своего сына как прототип для создания этого робота. Чтобы помочь отцу, Иван сам становится андроидом и переезжает в дом регионального чиновника, чтобы работать прислугой. Как развивается их история, можно посмотреть в первом сезоне, который состоит из 13 серий общей продолжительностью 5 часов.