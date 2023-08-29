На телеканале СТС состоялась премьера сериала «Кибер Иван» о роботе из Новосибирска

По сюжету, Иван случайно поломал робота, которого создал его отец. Ученый использовал своего сына как прототип для создания этого робота. Чтобы помочь отцу, Иван сам становится андроидом и переезжает в дом регионального чиновника, чтобы работать прислугой. Как развивается их история, можно посмотреть в первом сезоне, который состоит из 13 серий общей продолжительностью 5 часов.