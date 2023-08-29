atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Металл стоит дорого

Новосибирец продает металл Калифорний-252 для ядерных бомб за 3 миллиарда рублей

29 августа 2023, 03:51
Фото: Midjourney
Металл стоит дорого
Продавец из Новосибирска выставил на продажу металл Калифорний-252 за 2,9 миллиарда рублей: его стоимость обычно составляет от 4 до 7 миллионов долларов США за грамм. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

Житель Новосибирска решил продать калифорний-252, один из самых редких металлов на планете. В объявлении на популярном сайте указана ожидаемая сумма в 2,9 миллиарда рублей за несколько граммов этого вещества.

Калифорний-252 — это искусственный радиоактивный материал серебристо-белого цвета. Его применяют при лечении онкологических заболеваний, для проведения экспериментов и в рентгенологии, например, для проверки технического состояния самолетов и космических кораблей. Из-за сложности его получения, калифорний является одним из самых дорогих металлов на Земле, цена грамма может достигать 70 миллионов долларов.

Однако следует отметить, что пока нет никаких подтверждений о наличии у продавца калифорния. Фотография в объявлении, на которой показаны пробирки с металлом, скорее всего, взята из интернета.

Фото: Авито
Под Новосибирском продают за 125 млн горнолыжный комплекс с гостиницей и трассами
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Новосибирска продают пентхаус с тремя лоджиями за 57 млн рублейВ Новосибирске продают ретро-фото с котятами за 7 млн рублейАвтографы четырех советских знаменитостей продают в НовосибирскеСемья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур породы Ухейилюй
#Общество#Новосибирск#Продажа#Деньги#Бомба#Эмилия Губарева#Металл
Подпишитесь
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Сегодня, 02:30
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
27 августа, 14:41
Опубликованы фото разрушенных храмов Новосибирска в 20-м веке
Сегодня, 01:20
Букетное безумие: дух захватывает от цен на цветы перед 1 сентября в Новосибирске
Вчера, 13:03
Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи
Вчера, 02:43
Когда начнется бабье лето в сентябре 2023 года: рассказали синоптики
Сегодня, 02:15