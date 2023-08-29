Новосибирец продает металл Калифорний-252 для ядерных бомб за 3 миллиарда рублей

Калифорний-252 — это искусственный радиоактивный материал серебристо-белого цвета. Его применяют при лечении онкологических заболеваний, для проведения экспериментов и в рентгенологии, например, для проверки технического состояния самолетов и космических кораблей. Из-за сложности его получения, калифорний является одним из самых дорогих металлов на Земле, цена грамма может достигать 70 миллионов долларов.