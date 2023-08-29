Новосибирец продает металл Калифорний-252 для ядерных бомб за 3 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Житель Новосибирска решил продать калифорний-252, один из самых редких металлов на планете. В объявлении на популярном сайте указана ожидаемая сумма в 2,9 миллиарда рублей за несколько граммов этого вещества.
Калифорний-252 — это искусственный радиоактивный материал серебристо-белого цвета. Его применяют при лечении онкологических заболеваний, для проведения экспериментов и в рентгенологии, например, для проверки технического состояния самолетов и космических кораблей. Из-за сложности его получения, калифорний является одним из самых дорогих металлов на Земле, цена грамма может достигать 70 миллионов долларов.
Однако следует отметить, что пока нет никаких подтверждений о наличии у продавца калифорния. Фотография в объявлении, на которой показаны пробирки с металлом, скорее всего, взята из интернета.