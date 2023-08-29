Общественники обвиняют ГК «Стрижи» в загрязнении озера вблизи жилых домов

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По словам местных жителей, возле озера под строительство нового ЖК «Новелла» застройщик вырыл котлован. На днях из него в местное озеро вылилась вся накопившаяся грязь. Жильцы подняли шумиху и своими силами попытались остановить слив нечистот.
«Возле озера есть дамба, от которой идет труба. Она проходит через низину в озеро, собирая дождевые воды и грязь от дорог. Не раз уже приходили строители с „Эволюции“ на озеро и несанкционированно открывали трубу, тем самым снижали уровень воды. Также они из котлована откачивали эту грязь и все прямиком сливалось в озеро. В любом случае дожди еще будут, и низина продолжит наполняться водой, застройщику необходимо продумать, как экологической проблемы избежать», — рассказал Atas.info о ситуации общественник Григорий Карапышев.
В пресс-службе ООО СЗ «ВейкПарк» (входит в ГК» Стрижи») журналисту Atas.info пояснили, что искусственное озеро загрязнилось из-за ливней. Эту проблему уже решают.
«На строительной площадке ЖК „Новелла“ идет монтаж системы чистки ливневых вод. Он завершится к 20 сентября. В силу экстремальных ливней, которые проходили в последнее время, возникла внештатная ситуация. Поднялась глина и попала в ливневые стоки. Она там осела естественным путем», — объяснил застройщик.
Сейчас «Стрижи» пригласили экспертов, которые оценят последствия и наметят порядок устранения этих проблем.