Общественники обвиняют ГК «Стрижи» в загрязнении озера вблизи жилых домов

Жители ЖК «Эволюция» в Новосибирске обвинили ГК «Стрижи» в сливе нечистот в искусственное озеро, расположенное между их домами и строящимся комплексом «Новелла». Atas.info узнал выяснил, кто виноват в загрязнении воды и из-за это произошло.

По словам местных жителей, возле озера под строительство нового ЖК «Новелла» застройщик вырыл котлован. На днях из него в местное озеро вылилась вся накопившаяся грязь. Жильцы подняли шумиху и своими силами попытались остановить слив нечистот. «Возле озера есть дамба, от которой идет труба. Она проходит через низину в озеро, собирая дождевые воды и грязь от дорог. Не раз уже приходили строители с „Эволюции“ на озеро и несанкционированно открывали трубу, тем самым снижали уровень воды. Также они из котлована откачивали эту грязь и все прямиком сливалось в озеро. В любом случае дожди еще будут, и низина продолжит наполняться водой, застройщику необходимо продумать, как экологической проблемы избежать», — рассказал Atas.info о ситуации общественник Григорий Карапышев. В пресс-службе ООО СЗ «ВейкПарк» (входит в ГК» Стрижи») журналисту Atas.info пояснили, что искусственное озеро загрязнилось из-за ливней. Эту проблему уже решают. «На строительной площадке ЖК „Новелла“ идет монтаж системы чистки ливневых вод. Он завершится к 20 сентября. В силу экстремальных ливней, которые проходили в последнее время, возникла внештатная ситуация. Поднялась глина и попала в ливневые стоки. Она там осела естественным путем», — объяснил застройщик. Сейчас «Стрижи» пригласили экспертов, которые оценят последствия и наметят порядок устранения этих проблем. Читайте также: Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы В Новосибирске букеты на 1 сентября на 66% дороже, чем в Москве Лекарства по рецептам с 1 сентября, столпотворение ждет поликлиники Новосибирска