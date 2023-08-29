Обзор лучших детских садов по районам Новосибирска

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Дзержинском районе Новосибирска есть сразу несколько учреждений, входящих в рейтинг лучших ДОУ на территории города. Родителям остается только выбирать, куда записать ребенка, ориентируясь на отзывы и информацию с официальных сайтов.
ДОУ считается для города уникальным — это муниципальное учреждение, на базе которого работает также и начальная школа. Отличительные особенности — камерная и располагающая к себе обстановка, внимательное отношение к каждому ребенку.
На базе учреждения, согласно представленной на официальном сайте информации, реализуется сразу несколько программ образования, подготовка, судя по отзывам родителей, обеспечивается на высоком уровне. На базе ДОУ работают театральная, художественная студии, кружок английского языка, проводятся занятия бальными танцами, есть кружок по спортивному ориентированию и даже по авторской песне. Все занятия перечислены на официальном сайте учреждения.
В числе преимуществ в отзывах также отмечается высокий уровень подготовки педагогов, индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Что касается минусов, то отмечаются сложности с приемом — ребенка сюда записать непросто ввиду большого числа желающих.
Адрес ДОУ: ул. А. Лежена, дом 7/2
На базе ДОУ работают несколько групп, где реализуется программа общего развития детей — ребенка можно записать в младшую, старшую или среднюю группу в зависимости от возраста.
Также работает группа, куда зачисляются дети, страдающие туберкулезом. В этой группе обеспечивается комплекс реабилитационных мероприятий, способствующих восстановлению организма.
Учреждение начинает свою работу в 7 утра и заканчивает в 19.00, что, как отмечают родители, очень удобно для работающих мам и пап. У ДОУ нет официального сайта, однако информацию о нем можно найти в различных источниках в интернете, а также в отзывах.
Адрес детского сада: ул. Шекспира, дом 10а.
В Октябрьском районе Новосибирска работает несколько детских садов, и некоторые из них из года в год включаются в рейтинги лучших ДОУ в городе. Информация о них представлена и на официальных сайтах, и на сторонних ресурсах в сети.
На базе ДОУ «Медвежонок» функционируют группы общеобразовательного типа, а также специальные группы, куда зачисляются малыши с задержкой психического, речевого развития, с различными нарушениями слуха. В специальных группах дети могут находиться в круглосуточном режиме пять дней в неделю.
В ДОУ реализуются специальные программы, обеспечивается комплексное речевое, физическое, социальное развитие. Акцент также делается на коммуникативном и художественном развитии, что указано на официальном сайте учреждения.
По отзывам родителей тех детей, которые или посещают, или посещали этот сад, в нем работают квалифицированные и опытные педагоги, материальное оснащение ДОУ обеспечено на высоком уровне.
Адрес детского сада: ул. Бориса Богаткова, дом 194, корп. 9.
«Живой путь» — частный (коммерческий) детский сад, в котором к каждому ребенку практикуется исключительно индивидуальный подход. Развитие детей обеспечивается на гармоничном уровне по специальной программе.
В числе преимуществ учреждения — возможность мягкой адаптации ребенка к новым для него условиям, широкий спектр дополнительных занятий. Дети учат иностранные языки, занимаются спортом, музыкой и рисованием, весь перечень занятий указан на официальном сайте учреждения.
Питание малышей обеспечивается по специальному меню, которое составляется при участии диетологов. Меню регулярно публикуется в соответствующем разделе официального сайта ДОУ. Есть возможность организации питания детей с учетом их индивидуальных потребностей, что упоминается в отзывах.
Адрес ДОУ: ул. Бориса Богаткова, дом 67.
В Советском районе Новосибирска есть и муниципальные, и коммерческие детские сады в достаточном количестве. У родителей, как правило, нет проблем с записью детей в ДОУ, и главное — выбрать подходящее учреждение.
В этом ДОУ, кроме групп, работающих по общеобразовательной программе, также есть группы, куда принимают малышей, имеющих проблемы со зрением. Педагоги проводят специальную зарядку, обеспечивают соблюдение требований медиков — к примеру, дети, у которых косоглазие, постоянно носят очки.
В учреждении проводятся укрепляющие процедуры — детям дают кислородные коктейли, малыши могут посещать соляную пещеру. Работают кружки — театральная, художественная студия, спортивные танцы, есть свой кукольный театр. У ДОУ нет официального сайта, и родители получают информацию о нем преимущественно из независимых отзывов и из других открытых источников.
Адрес ДОУ: ул. Печатников, дом 9а.
Детский сад считается одним из старейших в Новосибирске. В нем насчитывается четыре группы, количество воспитанников в каждой — не больше 20. В двух группах реализуются общеобразовательные программы, две группы посещают дети с серьезными речевыми нарушениями.
ДОУ считается логопедическим, его называют одним из лучших подобных учреждений в городе. К детям практикуется индивидуальный подход, что высоко ценят родители и отмечают в своих отзывах. Все преимущества ДОУ также перечислены и на его официальном сайте.
Адрес детского сада: Детский пр., 17.
В этом ДОУ работает ясельная группа, учреждение специализируется на физическом воспитании и развитии малышей. Есть свой бассейн, где занятия проводятся под руководством тренера, зимой дети обучаются катанию на коньках и лыжах, о чем родители пишут в отзывах.
Согласно информации на официальном сайте, воспитанники учреждения регулярно принимают участие в соревнованиях и занимают призовые места.
Адрес ДОУ: ул. Русская, дом 16.
В Центральном районе Новосибирска есть несколько детских садов, о которых в интернете можно найти положительные отзывы. На них ориентируются родители, выбирающие ДОУ для своих детей, изучающие официальные сайты и отзывы об учреждениях.
Муниципальный детский сад находится в центре Новосибирска. В нем есть несколько групп с оптимальной численностью воспитанников. На базе ДОУ функционируют кружки, дополнительные занятия, обеспечивается подготовка малышей к начальной школе, что указано на официальном сайте учреждения.
По отзывам родителей, педагогический состав ДОУ имеет хороший уровень подготовки, детям уделяется достаточно внимания. Материально-техническая база учреждения также оценивается высоко, ее состав и структура описаны на официальном сайте.
Адрес детского сада: улица Холодильная, 25.
В Первомайском районе, как и в других округах Новосибирска, есть муниципальные и коммерческие детские сады. Наличие таких учреждений позволяет родителям выбирать оптимальные варианты для своих детей.
Детский сад «Снегирек» — бюджетный, запись в него осуществляется на общих основаниях. Судя по отзывам родителей, проблем в процессе не возникает, мест для воспитанников достаточно.
На базе ДОУ, как отмечается на его официальном сайте, осуществляется стандартная подготовка, реализуются соответствующие возрасту детей образовательные программы, есть кружки, секции, дополнительные занятия.
Адрес учреждения: улица Первомайская, дом 166а.
В Заельцовском районе Новосибирска есть разные сады, однако некоторые ДОУ считаются лучшими не только в городе, но и во всем регионе, и даже в России и занимают высокие позиции в соответствующих рейтингах, что отмечается на их официальных сайтах.
В 2016 году детский сад вошел в перечень 30 лучших ДОУ в России и занял первое место в рейтинге соответствующих учреждений по Новосибирску.
Об учреждении положительно отзываются родители его воспитанников, высоко оценивая уровень подготовки педагогов, материального оснащения. Подробная информация об учреждении и о порядке записи в него детей указана на официальном сайте ДОУ.
Адрес ДОУ: Дмитрия Донского, 43/1.
Выбирать подходящий детский сад в Кировском районе Новосибирска легко с учетом того, что на территории округа ДОУ много.
ДОУ относится к категории учреждений комбинированного вида — в нем есть разные группы, в том числе те, в которых реализуются специальные программы для малышей, имеющих особенности развития. На официальном сайте учреждения можно найти всю интересующую информацию, в том числе и касающуюся записи детей в ДОУ. Также ее можно найти и в отзывах.
Материально-техническая база учреждения получает высокие оценки со стороны родителей воспитанников, равно как и подход к детям, уровень профессионализма педагогов, других сотрудников. Официальный сайт учреждения регулярно обновляется, на нем можно найти актуальные новости.
Адрес ДОУ: ул. Тульская, дом 94.
Разнообразие детских садов в Ленинском районе Новосибирска дает родителям возможность выбора ДОУ с учетом программы, на базе которой обеспечивается развитие и воспитание малышей.
ДОУ относится к категории учреждений общеразвивающего типа, однако приоритетным направлением, как отмечается на официальном сайте, остается физическое развитие.
Дети регулярно занимаются физкультурой под руководством тренера, принимают участие в соревнованиях. Для таких занятий ДОУ располагает необходимой материальной и технической базой, информация о которой также представлена на его официальном сайте и в отзывах.
Адрес учреждения: 4-й переулок Римского-Корсакова, дом 14.
Родители, выбирающие детские сады для своих детей, с вниманием изучают официальные сайты ДОУ, а также страницы учреждений в социальных сетях. Однако наиболее полную картину, убеждены многие мамы и папы, позволяют получить отзывы об учреждениях.
Стоит отметить, что в отзывах ДОУ дается объективная и независимая оценка, благодаря чему родители малышей имеют возможность оценить реальное положение дел. Мамы и папы детей, которые уже посещают или ранее посещали конкретное учреждение, в подробностях рассказывают как о достоинствах, так и о недостатках ДОУ.