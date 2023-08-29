Обзор лучших детских садов по районам Новосибирска

ДОУ относится к категории учреждений комбинированного вида — в нем есть разные группы, в том числе те, в которых реализуются специальные программы для малышей, имеющих особенности развития. На официальном сайте учреждения можно найти всю интересующую информацию, в том числе и касающуюся записи детей в ДОУ. Также ее можно найти и в отзывах.