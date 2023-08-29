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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:18

Обзор лучших детских садов по районам Новосибирска

Обзор лучших детских садов по районам Новосибирска

29 августа 2023, 08:18
Фото: 1MI
Обзор лучших детских садов по районам Новосибирска
Детский сад, официальный сайт, страницы ДОУ в социальных сетях в преддверии нового учебного года активно изучают родители, выбирая варианты. Разбираемся, какие учреждения считаются лучшими в Новосибирске.

Лучшие детские сады в Дзержинском районе Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска есть сразу несколько учреждений, входящих в рейтинг лучших ДОУ на территории города. Родителям остается только выбирать, куда записать ребенка, ориентируясь на отзывы и информацию с официальных сайтов.

Прогимназия «Зимородок»

ДОУ считается для города уникальным — это муниципальное учреждение, на базе которого работает также и начальная школа. Отличительные особенности — камерная и располагающая к себе обстановка, внимательное отношение к каждому ребенку.

На базе учреждения, согласно представленной на официальном сайте информации, реализуется сразу несколько программ образования, подготовка, судя по отзывам родителей, обеспечивается на высоком уровне. На базе ДОУ работают театральная, художественная студии, кружок английского языка, проводятся занятия бальными танцами, есть кружок по спортивному ориентированию и даже по авторской песне. Все занятия перечислены на официальном сайте учреждения.

В числе преимуществ в отзывах также отмечается высокий уровень подготовки педагогов, индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Что касается минусов, то отмечаются сложности с приемом — ребенка сюда записать непросто ввиду большого числа желающих.

Адрес ДОУ: ул. А. Лежена, дом 7/2

Прогимназия «Зимородок» в Дзержинском районе НовосибирскаПрогимназия «Зимородок» в Дзержинском районе Новосибирска
Прогимназия «Зимородок» в Дзержинском районе НовосибирскаПрогимназия «Зимородок» в Дзержинском районе Новосибирска
Прогимназия «Зимородок» в Дзержинском районе НовосибирскаПрогимназия «Зимородок» в Дзержинском районе Новосибирска
Прогимназия «Зимородок» в Дзержинском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Детский сад №381 «Дюймовочка»

На базе ДОУ работают несколько групп, где реализуется программа общего развития детей — ребенка можно записать в младшую, старшую или среднюю группу в зависимости от возраста.

Также работает группа, куда зачисляются дети, страдающие туберкулезом. В этой группе обеспечивается комплекс реабилитационных мероприятий, способствующих восстановлению организма.

Учреждение начинает свою работу в 7 утра и заканчивает в 19.00, что, как отмечают родители, очень удобно для работающих мам и пап. У ДОУ нет официального сайта, однако информацию о нем можно найти в различных источниках в интернете, а также в отзывах.

Адрес детского сада: ул. Шекспира, дом 10а.

Детский сад №381 «Дюймовочка» в Дзержинском районе НовосибирскаДетский сад №381 «Дюймовочка» в Дзержинском районе Новосибирска
Детский сад №381 «Дюймовочка» в Дзержинском районе НовосибирскаДетский сад №381 «Дюймовочка» в Дзержинском районе Новосибирска
Детский сад №381 «Дюймовочка» в Дзержинском районе НовосибирскаДетский сад №381 «Дюймовочка» в Дзержинском районе Новосибирска
Детский сад №381 «Дюймовочка» в Дзержинском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады Октябрьского района Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска работает несколько детских садов, и некоторые из них из года в год включаются в рейтинги лучших ДОУ в городе. Информация о них представлена и на официальных сайтах, и на сторонних ресурсах в сети.

Детский сад №501 «Медвежонок»

На базе ДОУ «Медвежонок» функционируют группы общеобразовательного типа, а также специальные группы, куда зачисляются малыши с задержкой психического, речевого развития, с различными нарушениями слуха. В специальных группах дети могут находиться в круглосуточном режиме пять дней в неделю.

В ДОУ реализуются специальные программы, обеспечивается комплексное речевое, физическое, социальное развитие. Акцент также делается на коммуникативном и художественном развитии, что указано на официальном сайте учреждения.

По отзывам родителей тех детей, которые или посещают, или посещали этот сад, в нем работают квалифицированные и опытные педагоги, материальное оснащение ДОУ обеспечено на высоком уровне.

Адрес детского сада: ул. Бориса Богаткова, дом 194, корп. 9.

Детский сад №501 «Медвежонок» в Октябрьском районе НовосибирскаДетский сад №501 «Медвежонок» в Октябрьском районе Новосибирска
Детский сад №501 «Медвежонок» в Октябрьском районе НовосибирскаДетский сад №501 «Медвежонок» в Октябрьском районе Новосибирска
Детский сад №501 «Медвежонок» в Октябрьском районе НовосибирскаДетский сад №501 «Медвежонок» в Октябрьском районе Новосибирска
Детский сад №501 «Медвежонок» в Октябрьском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Детский сад «Живой путь»

«Живой путь» — частный (коммерческий) детский сад, в котором к каждому ребенку практикуется исключительно индивидуальный подход. Развитие детей обеспечивается на гармоничном уровне по специальной программе.

В числе преимуществ учреждения — возможность мягкой адаптации ребенка к новым для него условиям, широкий спектр дополнительных занятий. Дети учат иностранные языки, занимаются спортом, музыкой и рисованием, весь перечень занятий указан на официальном сайте учреждения.

Питание малышей обеспечивается по специальному меню, которое составляется при участии диетологов. Меню регулярно публикуется в соответствующем разделе официального сайта ДОУ. Есть возможность организации питания детей с учетом их индивидуальных потребностей, что упоминается в отзывах.

Адрес ДОУ: ул. Бориса Богаткова, дом 67.

Детский сад «Живой путь» в Октябрьском районе НовосибирскаДетский сад «Живой путь» в Октябрьском районе Новосибирска
Детский сад «Живой путь» в Октябрьском районе НовосибирскаДетский сад «Живой путь» в Октябрьском районе Новосибирска
Детский сад «Живой путь» в Октябрьском районе НовосибирскаДетский сад «Живой путь» в Октябрьском районе Новосибирска
Детский сад «Живой путь» в Октябрьском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады Советского района Новосибирска

В Советском районе Новосибирска есть и муниципальные, и коммерческие детские сады в достаточном количестве. У родителей, как правило, нет проблем с записью детей в ДОУ, и главное — выбрать подходящее учреждение.

Детский сад №487 «Полянка»

В этом ДОУ, кроме групп, работающих по общеобразовательной программе, также есть группы, куда принимают малышей, имеющих проблемы со зрением. Педагоги проводят специальную зарядку, обеспечивают соблюдение требований медиков — к примеру, дети, у которых косоглазие, постоянно носят очки.

В учреждении проводятся укрепляющие процедуры — детям дают кислородные коктейли, малыши могут посещать соляную пещеру. Работают кружки — театральная, художественная студия, спортивные танцы, есть свой кукольный театр. У ДОУ нет официального сайта, и родители получают информацию о нем преимущественно из независимых отзывов и из других открытых источников.

Адрес ДОУ: ул. Печатников, дом 9а.

Детский сад №487 «Полянка» в Советском районе НовосибирскаДетский сад №487 «Полянка» в Советском районе Новосибирска

Детский сад №304 «Ромашка»

Детский сад считается одним из старейших в Новосибирске. В нем насчитывается четыре группы, количество воспитанников в каждой — не больше 20. В двух группах реализуются общеобразовательные программы, две группы посещают дети с серьезными речевыми нарушениями.

ДОУ считается логопедическим, его называют одним из лучших подобных учреждений в городе. К детям практикуется индивидуальный подход, что высоко ценят родители и отмечают в своих отзывах. Все преимущества ДОУ также перечислены и на его официальном сайте.

Адрес детского сада: Детский пр., 17.

Детский сад №304 «Ромашка» в Советском районе НовосибирскаДетский сад №304 «Ромашка» в Советском районе Новосибирска
Детский сад №304 «Ромашка» в Советском районе НовосибирскаДетский сад №304 «Ромашка» в Советском районе Новосибирска
Детский сад №304 «Ромашка» в Советском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Детский сад №258 «Дельфинчик»

В этом ДОУ работает ясельная группа, учреждение специализируется на физическом воспитании и развитии малышей. Есть свой бассейн, где занятия проводятся под руководством тренера, зимой дети обучаются катанию на коньках и лыжах, о чем родители пишут в отзывах.

Согласно информации на официальном сайте, воспитанники учреждения регулярно принимают участие в соревнованиях и занимают призовые места.

Адрес ДОУ: ул. Русская, дом 16.

Детский сад №258 «Дельфинчик» в Советском районе НовосибирскаДетский сад №258 «Дельфинчик» в Советском районе Новосибирска
Детский сад №258 «Дельфинчик» в Советском районе НовосибирскаДетский сад №258 «Дельфинчик» в Советском районе Новосибирска
Детский сад №258 «Дельфинчик» в Советском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады Центрального района Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска есть несколько детских садов, о которых в интернете можно найти положительные отзывы. На них ориентируются родители, выбирающие ДОУ для своих детей, изучающие официальные сайты и отзывы об учреждениях.

Детски сад №7 «Городок детства»

Муниципальный детский сад находится в центре Новосибирска. В нем есть несколько групп с оптимальной численностью воспитанников. На базе ДОУ функционируют кружки, дополнительные занятия, обеспечивается подготовка малышей к начальной школе, что указано на официальном сайте учреждения.

По отзывам родителей, педагогический состав ДОУ имеет хороший уровень подготовки, детям уделяется достаточно внимания. Материально-техническая база учреждения также оценивается высоко, ее состав и структура описаны на официальном сайте.

Адрес детского сада: улица Холодильная, 25.

Детски сад №7 «Городок детства» в Центральном районе НовосибирскаДетски сад №7 «Городок детства» в Центральном районе Новосибирска
Детски сад №7 «Городок детства» в Центральном районе НовосибирскаДетски сад №7 «Городок детства» в Центральном районе Новосибирска
Детски сад №7 «Городок детства» в Центральном районе НовосибирскаДетски сад №7 «Городок детства» в Центральном районе Новосибирска
Детски сад №7 «Городок детства» в Центральном районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады Первомайского района Новосибирска

В Первомайском районе, как и в других округах Новосибирска, есть муниципальные и коммерческие детские сады. Наличие таких учреждений позволяет родителям выбирать оптимальные варианты для своих детей.

Детский сад №11 «Снегирек»

Детский сад «Снегирек» — бюджетный, запись в него осуществляется на общих основаниях. Судя по отзывам родителей, проблем в процессе не возникает, мест для воспитанников достаточно.

На базе ДОУ, как отмечается на его официальном сайте, осуществляется стандартная подготовка, реализуются соответствующие возрасту детей образовательные программы, есть кружки, секции, дополнительные занятия.

Адрес учреждения: улица Первомайская, дом 166а.

Детский сад №11 «Снегирек» в Первомайскомрайона НовосибирскаДетский сад №11 «Снегирек» в Первомайскомрайона Новосибирска
Детский сад №11 «Снегирек» в Первомайскомрайона НовосибирскаДетский сад №11 «Снегирек» в Первомайскомрайона Новосибирска
Детский сад №11 «Снегирек» в Первомайскомрайона НовосибирскаДетский сад №11 «Снегирек» в Первомайскомрайона Новосибирска
Детский сад №11 «Снегирек» в Первомайскомрайона Новосибирска
Фото: 2gis.ru

Лучшие детские сады Заельцовского района Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска есть разные сады, однако некоторые ДОУ считаются лучшими не только в городе, но и во всем регионе, и даже в России и занимают высокие позиции в соответствующих рейтингах, что отмечается на их официальных сайтах.

Детский сад №312 «Жемчужинка»

В 2016 году детский сад вошел в перечень 30 лучших ДОУ в России и занял первое место в рейтинге соответствующих учреждений по Новосибирску.

Об учреждении положительно отзываются родители его воспитанников, высоко оценивая уровень подготовки педагогов, материального оснащения. Подробная информация об учреждении и о порядке записи в него детей указана на официальном сайте ДОУ.

Адрес ДОУ: ​Дмитрия Донского, 43/1​.

Детский сад №132 «Жемчужинка» в Заельцовском районе НовосибирскаДетский сад №132 «Жемчужинка» в Заельцовском районе Новосибирска
Детский сад №132 «Жемчужинка» в Заельцовском районе НовосибирскаДетский сад №132 «Жемчужинка» в Заельцовском районе Новосибирска
Детский сад №132 «Жемчужинка» в Заельцовском районе НовосибирскаДетский сад №132 «Жемчужинка» в Заельцовском районе Новосибирска
Детский сад №132 «Жемчужинка» в Заельцовском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады Кировского района Новосибирска

Выбирать подходящий детский сад в Кировском районе Новосибирска легко с учетом того, что на территории округа ДОУ много.

Детский сад №4

ДОУ относится к категории учреждений комбинированного вида — в нем есть разные группы, в том числе те, в которых реализуются специальные программы для малышей, имеющих особенности развития. На официальном сайте учреждения можно найти всю интересующую информацию, в том числе и касающуюся записи детей в ДОУ. Также ее можно найти и в отзывах.

Материально-техническая база учреждения получает высокие оценки со стороны родителей воспитанников, равно как и подход к детям, уровень профессионализма педагогов, других сотрудников. Официальный сайт учреждения регулярно обновляется, на нем можно найти актуальные новости.

Адрес ДОУ: ул. Тульская, дом 94.

Детский сад №4 в Кировском районе НовосибирскаДетский сад №4 в Кировском районе Новосибирска
Детский сад №4 в Кировском районе НовосибирскаДетский сад №4 в Кировском районе Новосибирска
Детский сад №4 в Кировском районе НовосибирскаДетский сад №4 в Кировском районе Новосибирска
Детский сад №4 в Кировском районе Новосибирска
Фото: ds4nsk.edusite.ru

Лучшие детские сады Ленинского района Новосибирска

Разнообразие детских садов в Ленинском районе Новосибирска дает родителям возможность выбора ДОУ с учетом программы, на базе которой обеспечивается развитие и воспитание малышей.

Детский сад №15

ДОУ относится к категории учреждений общеразвивающего типа, однако приоритетным направлением, как отмечается на официальном сайте, остается физическое развитие.

Дети регулярно занимаются физкультурой под руководством тренера, принимают участие в соревнованиях. Для таких занятий ДОУ располагает необходимой материальной и технической базой, информация о которой также представлена на его официальном сайте и в отзывах.

Адрес учреждения: 4-й переулок Римского-Корсакова, дом 14.

Детский сад №15 в Ленинском районе НовосибирскаДетский сад №15 в Ленинском районе Новосибирска
Детский сад №15 в Ленинском районе НовосибирскаДетский сад №15 в Ленинском районе Новосибирска
Детский сад №15 в Ленинском районе НовосибирскаДетский сад №15 в Ленинском районе Новосибирска
Детский сад №15 в Ленинском районе Новосибирска
Фото: yandex.ru

Выбор детских садов по отзывам

Родители, выбирающие детские сады для своих детей, с вниманием изучают официальные сайты ДОУ, а также страницы учреждений в социальных сетях. Однако наиболее полную картину, убеждены многие мамы и папы, позволяют получить отзывы об учреждениях.

Стоит отметить, что в отзывах ДОУ дается объективная и независимая оценка, благодаря чему родители малышей имеют возможность оценить реальное положение дел. Мамы и папы детей, которые уже посещают или ранее посещали конкретное учреждение, в подробностях рассказывают как о достоинствах, так и о недостатках ДОУ.

#Новосибирск#Детсад#Детский сад
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