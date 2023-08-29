Самый дорогой букет на 1 сентября 2023 в Новосибирске — цена, кому подарят

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В нашем мегаполисе средняя цена букета для школьного педагога составила 1 500 рублей в этом году. Он наполнен в основном солнечным подсолнечником и астрами. Самые дорогостоящие букеты мы нашли в магазинах БукетОпт, Flowwow, Amournsk и многих других — они стоят до 5 000 рублей.
Лишь в паре студий цветов цены от 20 000 рублей. Композицию там индивидуально собирают опытные флористы, используются только яркие, ароматные цветы премиум качества. Такой букет зачастую дарят на 1 сентября классному руководителю детей-мажоров из престижных гимназий.
Так в студии La Rose самый шикарный букет крупного размера «Цвет осени» можно приобрести за 21 600 рублей. Он состоит из нескольких видов роз, гвоздики, дельфиниума, оксипеталума, шаровидных краспедий.
«Наша студия предоставляет цветы премиального качества. Букеты не завянут через несколько дней, будут еще долго радовать обладателя. Я не могу сказать точно о социальном или финансовом статусе наших клиентов, но предполагаю, что в основном это люди, которые ценят качество. Бывает по-разному, не всегда дорогой букет покупает для учителя один школьник, часто это коллективный заказ — от всего класса. Мы выбираем ассортимент под разные возможности, работаем с каждым индивидуально», — рассказала Atas.info менеджер студии цветов La Rose в Новосибирске.
Напомним, ранее Atas.info узнал, как выросли цены на букеты к 1 сентября 2023 в Новосибирске.