Самый дорогой букет на 1 сентября 2023 в Новосибирске — цена, кому подарят

В нашем мегаполисе средняя цена букета для школьного педагога составила 1 500 рублей в этом году. Он наполнен в основном солнечным подсолнечником и астрами. Самые дорогостоящие букеты мы нашли в магазинах БукетОпт, Flowwow, Amournsk и многих других — они стоят до 5 000 рублей.