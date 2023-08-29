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Найдены самые дорогие букеты на 1 сентября 2023 в Новосибирске

Самый дорогой букет на 1 сентября 2023 в Новосибирске — цена, кому подарят

29 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI

Найдены самые дорогие букеты на 1 сентября 2023 в Новосибирске

Найдены самые дорогие букеты учителю на 1 сентября 2023 в Новосибирске. Что в этих цветочных композициях особенного, кто и за сколько покупает, узнал Atas.info.

В нашем мегаполисе средняя цена букета для школьного педагога составила 1 500 рублей в этом году. Он наполнен в основном солнечным подсолнечником и астрами. Самые дорогостоящие букеты мы нашли в магазинах БукетОпт, Flowwow, Amournsk и многих других — они стоят до 5 000 рублей.

Лишь в паре студий цветов цены от 20 000 рублей. Композицию там индивидуально собирают опытные флористы, используются только яркие, ароматные цветы премиум качества. Такой букет зачастую дарят на 1 сентября классному руководителю детей-мажоров из престижных гимназий.

Так в студии La Rose самый шикарный букет крупного размера «Цвет осени» можно приобрести за 21 600 рублей. Он состоит из нескольких видов роз, гвоздики, дельфиниума, оксипеталума, шаровидных краспедий.

Фото: скриншот с сайта студии цветов La Rose
«Наша студия предоставляет цветы премиального качества. Букеты не завянут через несколько дней, будут еще долго радовать обладателя. Я не могу сказать точно о социальном или финансовом статусе наших клиентов, но предполагаю, что в основном это люди, которые ценят качество. Бывает по-разному, не всегда дорогой букет покупает для учителя один школьник, часто это коллективный заказ — от всего класса. Мы выбираем ассортимент под разные возможности, работаем с каждым индивидуально», — рассказала Atas.info менеджер студии цветов La Rose в Новосибирске.

Напомним, ранее Atas.info узнал, как выросли цены на букеты к 1 сентября 2023 в Новосибирске.

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