У системы ОМС в РФ есть ряд плюсов на фоне моделей здравоохранения в других странах

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Российская система ОМС обеспечивает гражданам доступность медицинской помощи, несмотря на низкие расходы на здравоохранение — 3,8% ВВП в прошлом году. В США этот показатель составил 16,5%, тем не менее около 26,5 млн человек, в основном бедные слои населения, не имели медстраховки и не получали даже минимального медобслуживания, пишет kp.ru.
В отличие от США в России каждому гражданину положен полис ОМС и весь объем предусмотренной в его рамках медпомощи.
Все это говорит о том, что доступность и качество медицинских услуг зависят не только от объемов финансирования. Важно уметь эффективно распределить средства таким образом, чтобы все нуждающиеся получили поддержку.
В мире существует две модели здравоохранения — бюджетная и страховая. Используется либо одна из них, либо комбинация. Бюджетная система предусматривает оплату медуслуг из госбюджета. Страховая предполагает создание фонда, наполняемого за счет целевых взносов. В большинстве стран, где действует ОМС, взносы платят и работодатели, и работники. Кроме того, ряд стран устанавливает франшизу в ОМС: пациент оплачивает лечение сам до определенного лимита, после чего может воспользоваться страховкой.
В России работодатели платят взносы на ОМС, а сотрудники освобождены от их уплаты.
Кроме того, российская система предполагает быстрый доступ к медицинским услугам. По правила для жителей России срок ожидания приема специалиста (кардиолога, невролога и т. д.) не должен превышать 14 рабочих дней. Тогда как в Великобритании, например, от записи к врачу до проведения необходимой медицинской процедуры может пройти до 18 недель.
Как рассказал глава фонда ОМС Илья Баланин, система ОМС в России постоянно развивается. Год от года в нее вкладывается все больше средств, внедряются новые сервисы, такие как цифровой полис и профиль пациента. Это позволяет получать медицинскую помощь не только на врачебном приеме, но и через удаленные консультации. Благодаря информатизации здравоохранения каждому будет обеспечена надлежащая медицинская помощь, что увеличивает шансы на долгую и здоровую жизнь.