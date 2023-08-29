У системы ОМС в РФ есть ряд плюсов на фоне моделей здравоохранения в других странах

Как рассказал глава фонда ОМС Илья Баланин, система ОМС в России постоянно развивается. Год от года в нее вкладывается все больше средств, внедряются новые сервисы, такие как цифровой полис и профиль пациента. Это позволяет получать медицинскую помощь не только на врачебном приеме, но и через удаленные консультации. Благодаря информатизации здравоохранения каждому будет обеспечена надлежащая медицинская помощь, что увеличивает шансы на долгую и здоровую жизнь.