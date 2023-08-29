В Новосибирске 14-летний подросток на питбайке разбился в ДТП с «Маздой»

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Published Сегодня, 02:16
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По данным ГИБДД региона, инцидент произошел в 15:55 28 августа на территории Калининского района, водитель, родившийся в 2009 году, управлял питбайком ROLIZ. Он двигался по улице Богдана Хмельницкого в направлении улицы Бардина, проезжая мимо дома № 29.
В результате несоблюдения дистанции произошло столкновение с автомобилем «МАЗДА 3», которым управлял водитель, родившийся в 1981 году. Оба двигались в одном направлении.
В результате ДТП пострадал водитель питбайка — 14-летний подросток. Его с различными травмами доставили в лечебное учреждение.
Госавтоинспекция Новосибирска напоминает о запрете передвижения на питбайке по дорогам общего пользования, так как это спортивный инвентарь.