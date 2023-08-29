В Новосибирске 14-летний подросток на питбайке разбился в ДТП с «Маздой»

По данным ГИБДД региона, инцидент произошел в 15:55 28 августа на территории Калининского района, водитель, родившийся в 2009 году, управлял питбайком ROLIZ. Он двигался по улице Богдана Хмельницкого в направлении улицы Бардина, проезжая мимо дома № 29.