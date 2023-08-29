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Published Сегодня, 06:42

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Склад станет самым крупным в Сибири

В Новосибирске забили сваи под самый крупный склад Wildberries

29 августа 2023, 06:42
Фото: 1MI
Склад станет самым крупным в Сибири

В Новосибирске началось строительство самого крупного склада Wildberries

В Новосибирске началось строительство самого крупного в Сибири склада Wildberries. Это поможет упростить логистику доставки товаров.
«Уже забиваются сваи. К концу этого года планируется ввести в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров. Это весьма своевременно, так как в конце октября всегда нехватка складских площадей», — цитирует ТАСС основательницу и генерального директора компании Татьяну Бакальчук.

Запуск склада поможет создать 7,5 тысяч новых рабочих мест, расширить ассортимент продукции от местных предпринимателей на онлайн-платформе и улучшить логистику заказа товаров покупателям. Площадь объекта составит 150 тысяч квадратных метров, ввод запланирован в конце 2025 года. Инвестиции в возведение логистического склада составят почти десять миллиардов рублей.

Строящийся распределительный центр уже посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Андрей Травников#Склад#Инвестиционный проект#Александр Ляхов#Wildberries
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