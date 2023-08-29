В Новосибирске забили сваи под самый крупный склад Wildberries

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
«Уже забиваются сваи. К концу этого года планируется ввести в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров. Это весьма своевременно, так как в конце октября всегда нехватка складских площадей», — цитирует ТАСС основательницу и генерального директора компании Татьяну Бакальчук.
Запуск склада поможет создать 7,5 тысяч новых рабочих мест, расширить ассортимент продукции от местных предпринимателей на онлайн-платформе и улучшить логистику заказа товаров покупателям. Площадь объекта составит 150 тысяч квадратных метров, ввод запланирован в конце 2025 года. Инвестиции в возведение логистического склада составят почти десять миллиардов рублей.
Строящийся распределительный центр уже посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве.