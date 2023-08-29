В Новосибирске забили сваи под самый крупный склад Wildberries

Запуск склада поможет создать 7,5 тысяч новых рабочих мест, расширить ассортимент продукции от местных предпринимателей на онлайн-платформе и улучшить логистику заказа товаров покупателям. Площадь объекта составит 150 тысяч квадратных метров, ввод запланирован в конце 2025 года. Инвестиции в возведение логистического склада составят почти десять миллиардов рублей.