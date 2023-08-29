В Новосибирске запретили использовать беспилотники 1 сентября и в день выборов

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
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Updated Сегодня, 05:44
Во время празднования Дня знаний и проведения единого дня голосования, полеты любых беспилотных воздушных судов (беспилотников, дронов) — запрещены.
«Полеты дронов запрещаются в День знания 1 сентября и в дни голосования — над территорий образовательных учреждений и объектов проведения голосования с 8 по 10 сентября 2023 года»
Такое решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативной группы в Новосибирске.
Оно направлено на обеспечение безопасности образовательных учреждений 1 сентября и мест проведения голосования в период с 8 по 10 сентября 2023 года.