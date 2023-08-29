atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Дроны запретили на 1 сентября

В Новосибирске запретили использовать беспилотники 1 сентября и в день выборов

29 августа 2023, 04:06
Фото: 1MI
Дроны запретили на 1 сентября
Мэрия приняла решение о запрете полетов беспилотников во время мероприятий, посвященных Дню знаний в Новосибирске.

Во время празднования Дня знаний и проведения единого дня голосования, полеты любых беспилотных воздушных судов (беспилотников, дронов) — запрещены.

«Полеты дронов запрещаются в День знания 1 сентября и в дни голосования — над территорий образовательных учреждений и объектов проведения голосования с 8 по 10 сентября 2023 года»

Такое решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативной группы в Новосибирске.

Оно направлено на обеспечение безопасности образовательных учреждений 1 сентября и мест проведения голосования в период с 8 по 10 сентября 2023 года.

Дрон с грузоподъемностью 100 кг и дальностью 1000 км представили в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, что нарисовал дрон-художник на стене НГТУ в НовосибирскеЗеки бежали из новосибирской колонии — их поймали с помощью дронаНа «Архипелаге» «БАС» представили деловую онлайн-игру по применению беспилотниковЦентр разработки беспилотников появится в Новосибирске к 2024 году
#Общество#Технологии#Новосибирск#Мэрия#Запрет#День знаний#1 сентября#Эмилия Губарева#Техника#Дрон#Беспилотники
Подпишитесь
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Сегодня, 02:30
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
27 августа, 14:41
Опубликованы фото разрушенных храмов Новосибирска в 20-м веке
Сегодня, 01:20
Букетное безумие: дух захватывает от цен на цветы перед 1 сентября в Новосибирске
Вчера, 13:03
Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи
Вчера, 02:43
Когда начнется бабье лето в сентябре 2023 года: рассказали синоптики
Сегодня, 02:15